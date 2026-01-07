F-16飛官失事 國民黨：民進黨國防失政的結構性後果

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨今晚表示，軍費已付、裝備未到，這是民進黨國防失政的結構性後果，國防從不是口號競賽，而是制度與責任的總和，誠摯期盼辛上尉平安歸來，也期待這起事件能迫使執政者正視一個最根本的問題：國防安全的核心，始終是人，而不是政治宣傳。

國民黨表示，辛柏毅上尉於執行夜間飛行任務期間失蹤，這不僅是一場令人揪心的飛安事故，更是一記對我國國防治理體系的嚴厲警鐘。在社會高度關切之際，我們由衷期盼辛上尉能夠平安歸來，這不只是軍眷的期盼，更是全體社會共同的心願。若僅將此事歸咎於「不幸意外」，而不正視背後長期累積的制度性問題，類似風險只會反覆上演。辛上尉事故所暴露的，並非單一技術失誤，而是長期國防治理失能所導致的結構性後果。

國民黨表示，長期以來，民進黨政府在國防事務上，呈現出一種高度矛盾的治理模式：對外不斷升高政治動員與戰略口號，對內卻鬆弛於最基本的裝備管理與風險控管。國防被高度政治化，專業治理卻被邊緣化，最終承擔風險的，始終是第一線官兵。

國民黨表示，此次事故之所以引發高度疑慮，關鍵在於其背景與F-16「鳳展專案」長期存在的爭議密不可分。早在2018年啟動的升級計畫中，自動防撞地系統即已正式納入構改項目，國防部亦對外說明，相關裝備預計於2025年前完成裝機。然而，相關經費早已編列並支付，時程也早已訂定，但截至目前，公開資料顯示，實際裝機進度仍為零，尚無任何一架F-16完成驗證交付。

國民黨表示，不僅如此，基層與專業圈多次反映，部分升級後機隊在任務電腦運算能力與軟體穩定性上仍存在疑慮，特別是在夜航與高負載任務中，一旦系統出現非預期狀況，飛官幾乎沒有任何容錯空間。這些問題，並非事後才被發現，而是長期被提出、卻未被妥善處理的老問題。

國民黨表示，令人不安的是，連夜間執行任務所需的防寒飛行衣等基本生存裝備，亦被揭露尚未到位。這些裝備既非尖端武器，也不存在技術門檻或供應鏈瓶頸，而是早已編列預算、理應按期交付的基本配備。這種「軍費已付、裝備未到」的軍購弊病已行之有年成為常態，在此背景下，民進黨仍試圖將責任轉嫁，宣稱國防困境源於在野黨「擋預算」。但事實是，許多攸關飛安與生存的關鍵裝備，本就已完成預算編列與採購程序，與近期預算審查毫無關聯。裝備遲未到位，是執政黨執行不力的結果，而非立法院監督的產物。

國民黨批，當第一線官兵在裝備不足的情況下承擔高度風險任務時，民進黨政府卻長期阻擋已完成三讀、旨在改善軍人待遇與留才環境的加薪法案。一邊要求軍人承擔風險與犧牲，一邊卻在最基本的制度保障與待遇改善上設下阻礙，這樣的政策邏輯，難以令人信服。

國民黨認為，此次事故並非孤立事件，而是一面照出國防政治化後果的鏡子。當軍事裝備到位被視為可延後的行政事項，當風險被制度性地轉嫁給基層官兵，所謂的「強化戰備」終究只是建立在軍人用生命硬撐的脆弱基礎之上。

國民黨強調，台灣民眾何其不幸，面對一個以自身政治利益為優先的政黨，動輒煽動對立、升高緊張，卻對由此帶來的風險與代價缺乏最基本的自制與反思。這種「別人的囝死袂了」的無恥心態，不僅將台灣一步步推向戰爭邊緣，更在無形中侵蝕軍心與民氣。若執政者無法展現對生命的敬重與對風險的節制，又何來凝聚共識、守護國家的正當性。

國民黨總結，國防從來不是口號競賽，而是制度與責任的總和。誠摯期盼辛上尉平安歸來，也期待這起事件能迫使執政者正視一個最根本的問題：國防安全的核心，始終是人，而不是政治宣傳。