軍方搜救飛官辛柏毅 澎湖親友赴天后宮祈平安歸來

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，飛官辛柏毅上尉疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。辛柏毅的父母今天在軍方安排下從澎湖前往花蓮，澎湖的親友也到湖西天后宮祈求辛柏毅平安歸來。

空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）昨天晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘。空軍說明，辛柏毅飛行總時數611小時，機種總時數371小時。

辛柏毅的父母今天上午由澎湖防衛部人員陪同搭乘軍機前往花蓮，留在澎湖的親友表示，辛柏毅非常孝順，平時除執行飛行任務外，只要有休假都會回來澎湖探望親人，並拜訪親友與師長。

傳出戰機失事消息後，澎湖親友前往湖西天后宮祈求媽祖庇佑，讓辛柏毅早日平安歸來。

在澎湖成長的辛柏毅，從小就非常上進，曾是馬公國中田徑隊選手，國中畢業後考上中正預校，接著再進入官校，畢業後擔任飛官。他去年5月登記結婚後，去年底才趁訓練空檔請婚假出國度蜜月。