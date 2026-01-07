失聯飛官沒穿防寒衣 王定宇籲在野黨別再擋國防預算

空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，民進立院黨團副幹事長沈伯洋今天表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。民進黨立委王定宇也說，飛官沒有穿著防寒飛行衣，防寒衣的交貨期程能否再縮短，盼藍白立委盡快讓國防年度的預算付委審查。

民進黨立院團今天上午舉行記者會，首先呼籲國人一起集氣，讓國軍官兵都能平安歸來。沈伯洋表示，人員平安歸來是最重要的事情，事故原因仍待日後調查，但黨團仍希望國防預算及總預算能盡快付委，以維持國家正常運作。

有關抗寒衣的問題，王定宇表示，目前幻象2000有、慢速機也有，台灣冬季水溫偏低，希望飛官能撐得夠久，讓搜救單位可以找到他，防寒衣相當重要。防寒衣的交貨期程能否再縮短，則希望藍白立委盡快讓國防年度的預算、國防預算的特別條例法律案也盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠的資源，去從事保護國家的任務。

王定宇呼籲，藍白別再阻擋國防預算，這不僅不利第一線國軍弟兄姊妹，更導致一些看不見的危險，國會審查預算是立委的本責，盡量把責任做好，給國軍充足而必要的支持，這才是真正的支持國防。