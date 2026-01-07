F-16V失事空軍未證實完成跳傘 專家：可能彈射瞬間昏迷

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍第5聯隊上尉飛官辛柏毅，昨晚間7時許駕駛F-16V單座戰機，於花蓮縣豐濱鄉外海失事，相關單位持續搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

空軍第5聯隊上尉飛官辛柏毅昨晚間7時許駕駛F-16V單座戰機，於花蓮縣豐濱鄉外海失事。空軍今上午10點召開記者會說明搜救進度，表示目前尚未有確切事證能確認飛官是否完成跳傘，對此，有軍事專家分析指出，飛官在瞬間彈射後，因劇烈加速或撞擊而陷入昏迷，恐無法完成解鎖動作，最壞情況下可能連同彈射椅一同沉入海中。

空軍指出，事故發生當下，曾接收到辛柏毅透過無線電回報「跳傘」。依照飛行員訓練流程，飛官在無線電呼叫跳傘後，會立刻依標準程序執行彈射與後續求生動作。不過，截至目前為止，尚未截獲任何求生裝備所發出的訊號，因此仍無法確認其是否確實完成跳傘程序。

軍事專家表示，F-16彈射座椅重量超過100公斤，若意識清楚，會在主傘開啟後操作按鈕，讓人與彈射椅分離；但若在彈射瞬間因劇烈加速或撞擊而陷入昏迷，恐無法完成解鎖動作，最壞情況下可能連同彈射椅一同沉入海中，增加搜救難度。

此外，海上環境與低溫因素，也讓搜救行動更添變數。台東蘭嶼潛水教練阿濱指出，一般人在未穿著防寒潛水衣的情況下落海，失溫並非以「幾小時」計算，而是可能不到1小時，甚至在10至30分鐘內就出現嚴重失溫風險，實際時間會依水溫而定。

阿濱表示，近期受東北季風及寒流影響，部分海域水溫恐低於10°C，在這樣的環境下，不用10分鐘就可能發生「冷休克」，導致呼吸失控、肌肉僵硬甚至喪失意識。他也強調，水的散熱速度是空氣的25倍，再加上海流與風浪，都會大幅加快體溫流失。

目前空軍與相關單位仍持續動員海空兵力搜救，外界也高度關注後續進展。相關單位呼籲，搜救期間將全力以赴，並在確認事實後對外說明。

海上環境與低溫因素，也讓搜救行動更添變數，海巡全力搜救失聯飛官。圖／海巡署提供

