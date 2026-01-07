快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

F-16V事故飛官辛柏毅失聯 立委批質國防部連防寒衣都未到貨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供

空軍F-16V事故，國防部記者會，揭露相關訊息。立委馬文君說，國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相，原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿。

馬文君說，辛上尉座機任務電腦（MMC）故障，讓他無法參考飛行姿態。自動防撞地系統，是鳳展專案一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於透露，說「希望」能在「今年底」獲得。甚至連防寒飛行衣，也只能「希望」明年可以交貨。

馬文君說，民進黨政府要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！

全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？

空軍五聯隊<a href='/search/tagging/2/飛官' rel='飛官' data-rel='/2/233306' class='tag'><strong>飛官</strong></a>、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

國防部 F-16V 飛官 失聯 馬文君

延伸閱讀

賴總統批在野不審預算 馬文君反擊：1.25兆軍購只用A4紙怎向民眾交代

「當兵做功德？」鍾佳濱僱傭兵說惹議 馬文君：顧立雄先不領薪水

國軍大量外購子彈 馬文君：價格高達自製品3倍

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

相關新聞

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判：可能被潮流帶往這方向

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨天駕機失事，國軍啟動海空救援，花蓮漁民也投入，但有資深漁民研判，辛柏毅人機從雷達光點消失處...

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻...

F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷中將今針對近期飛行事故，提出3點關鍵問題，認為機體僅換1...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表...

F-16V事故飛官辛柏毅失聯 立委批質國防部連防寒衣都未到貨

空軍F-16V事故，國防部記者會，揭露相關訊息。立委馬文君說，國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。