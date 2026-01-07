F-16V事故飛官辛柏毅失聯 立委批質國防部連防寒衣都未到貨
空軍F-16V事故，國防部記者會，揭露相關訊息。立委馬文君說，國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相，原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿。
馬文君說，辛上尉座機任務電腦（MMC）故障，讓他無法參考飛行姿態。自動防撞地系統，是鳳展專案一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於透露，說「希望」能在「今年底」獲得。甚至連防寒飛行衣，也只能「希望」明年可以交貨。
馬文君說，民進黨政府要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人！
全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？
