國軍1992年採購150架F-16戰機 至今已11架失事

中華民國1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，已在空軍服役29年，包括昨天1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）失聯，至今已有11架F-16失事。

1架由飛官辛柏毅上尉駕駛的F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），昨天晚間執行夜間訓練任務，於同日晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，目前仍全力搜救中。

以下是F-16大事記：

--1997年4月14日，首批2架機號6609、6610的F-16戰機自美飛返台灣，配屬嘉義空軍基地。

--1998年3月20日，空軍嘉義基地機號6828的F-16雙座戰鬥機，在執行飛行訓練任務時，於馬公外海與戰管中心失聯；飛官溫進嵩與章嘉成下落不明。

--1999年1月25日，空軍嘉義聯隊駐防在花蓮基地的一架F-16雙座戰鬥機（機號6813）在台東空域執行例行任務時，墜毀於台東縣太麻里鄉，機上2名飛官張嘉鯤、戴維康罹難。

--1999年6月1日，空軍嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威少校駕駛機號6638的F-16座機，在實施夜航訓練時，於綠島西南22浬海域失聯；許君威失蹤。

--1999年8月18日，空軍嘉義基地一架F-16單座戰鬥機在訓練飛行時，疑因機械故障，飛行員林更生緊急跳傘逃生，送醫救治，戰機墜毀。

--2008年3月4日，空軍401聯隊少校飛行官丁世寶所駕F-16單座戰機，在花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，失事墜海；丁世寶失蹤。

--2011年9月22日，美國政府正式通知美國會同意對台F-16A/B型戰機升級案，其中包括許多提升現役F-16A/B型戰機的先進系統項目，連同升級案、飛行員訓練及相關後勤備料在內的軍售套案，總金額約美元58.5億元。

--2013年5月15日，空軍嘉義基地第455聯隊一架F-16單座戰機（機號KE-450）在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，飛官吳彥霆跳傘平安獲救。

--2016年1月22日，中華民國空軍派駐美國路克空軍基地受訓的飛官高鼎程在駕駛F-16型戰機進行訓練時，發生墜機意外，不幸殉職。

--2018年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），由吳彥霆少校（曾於2013年失事獲救）飛行官執行漢光演習任務時，於基隆五分山撞山殉職。

--2020年11月7日，機號6672的F-16單座戰機於花蓮起飛2分鐘後消失在雷達，飛官蔣正志上校失蹤。

-- 2022年1月11日：機號6660的F-16V（F-16V首起失事）在嘉義水溪靶場進行對地炸射訓練時墜海，飛官陳奕上尉殉職。

--2023年12月19日，漢翔公司「鳳展專案」結案，除2架測試機由原廠洛克希德馬丁公司執行外，空軍其餘139架F-16（blk20）戰機均由漢翔公司執行構改升級為F-16V，並全數交機完成。

--2026年1月6日：機號6700機F-16V單座戰機於花蓮外海執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉疑緊急彈射逃生，目前仍全力搜救中。