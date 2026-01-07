F-16飛官辛柏毅夜航失聯 父母搭專機抵空軍花蓮基地

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，在花蓮豐濱外海失聯。辛的父母今天搭專機飛到花蓮空軍基地，希望能盡快聽到好消息。

29歲辛柏毅是澎湖湖西鄉子弟，辛柏毅的父母今天上午搭行政專機飛抵花蓮空軍基地，辛的小姨、岳母住花蓮，上午8時許開車到空軍基地，陪同辛妻了解情況，由軍方陪伴家屬，並盡速搜救。

據了解，上尉飛官辛柏毅空軍官校108年班畢業，與花蓮基地上士、負責行政職務的妻子相戀；妻子是花蓮本地人，兩人去年5月20日結婚，都在花蓮基地服務，分屬不同單位；最近夫妻倆才到芬蘭度蜜月，回花蓮歸建不到48小時，沒想到辛柏毅執行夜航訓練卻失聯至今。

辛柏毅飛行總時數達611+25小時，F16V的機種總時數則有370+35小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。