F-16飛官辛柏毅夜航失聯 父母搭專機抵空軍花蓮基地

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
F-16花蓮墜海，空軍司令部全力搜救飛官辛柏毅。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16花蓮墜海，空軍司令部全力搜救飛官辛柏毅。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，在花蓮豐濱外海失聯。辛的父母今天搭專機飛到花蓮空軍基地，希望能盡快聽到好消息。

29歲辛柏毅是澎湖湖西鄉子弟，辛柏毅的父母今天上午搭行政專機飛抵花蓮空軍基地，辛的小姨、岳母住花蓮，上午8時許開車到空軍基地，陪同辛妻了解情況，由軍方陪伴家屬，並盡速搜救。

據了解，上尉飛官辛柏毅空軍官校108年班畢業，與花蓮基地上士、負責行政職務的妻子相戀；妻子是花蓮本地人，兩人去年5月20日結婚，都在花蓮基地服務，分屬不同單位；最近夫妻倆才到芬蘭度蜜月，回花蓮歸建不到48小時，沒想到辛柏毅執行夜航訓練卻失聯至今。

辛柏毅飛行總時數達611+25小時，F16V的機種總時數則有370+35小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判：可能被潮流帶往這方向

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨天駕機失事，國軍啟動海空救援，花蓮漁民也投入，但有資深漁民研判，辛柏毅人機從雷達光點消失處...

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻...

F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷中將今針對近期飛行事故，提出3點關鍵問題，認為機體僅換1...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表...

國軍新版機密資訊標註引熱議 綠：國防部可適度說明

國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，往來公文書、報告書必須註記機密等級，並須逐段審查文內各段落，引發討論。民進黨團幹事長...

