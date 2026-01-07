國軍新版機密資訊標註引熱議 綠：國防部可適度說明

國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，往來公文書、報告書必須註記機密等級，並須逐段審查文內各段落，引發討論。民進黨團幹事長鍾佳濱今天說，國防機密是國家安全的重中之重，國防部可適度對外說明。

民進黨團副幹事長沈伯洋說，或許再跟國防部討論，如何在守護國家安全的前提下，不要增加行政負擔。

為防止中共滲透，國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，除了往來公文書、報告書必須註記機密等級，也必須逐段審查文內各段落，分為「無、密、機、極、絕」5個規定等級。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲與沈伯洋今天召開「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。

輿情回應階段，媒體提問指出，國防部頒布「國軍機密資訊精準標示」規定，除有官兵認為過程繁瑣，另外界質疑，這樣是否真的有辦法防範共諜。

鍾佳濱說，軍隊的組織比較嚴密、層級分明，因此對於資訊的分類加以維護，當然是作戰及備戰非常重要的一環，相較於其他公務機關的要求更高，至於具體作為如何落實、如何讓執行者可以明確遵循，有待進一步周延。

鍾佳濱說，國防機密是所有國家安全的重中之重，應該要被嚴格分級分類，加以守護落實，他認為國防部可以適度對外說明，或是在具體作法上如何與時俱進、予以精進。

沈伯洋認為，國防部會這樣做，可能是為了因應幾個狀況，例如涉及機密的話，整份資料就是機密，立委在質詢或調閱資料時較為繁瑣，因此有可能因應相關狀況，將不同段落做分類，但這可能會增加很多行政負擔，或許再跟國防部討論，如何在守護國家安全的前提之下，又不要增加行政負擔。

此外，立法院內政委員會今天併案審查行政院與朝野立委所提國家安全法部分條文修正草案，修法重點包括增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰等。媒體詢問，外界認為是否召開公聽會，或是跟民間團體討論等，再進行逐條審查。

鍾佳濱說，民進黨團的態度就是要落實討論，而召開公聽會也是收集各種社會意見，尊重委員會最後的決定，至於修法部分，是要讓條文的定義更加明確，他認為各界支持國安法相關條文的與時俱進。

沈伯洋表示，言論自由不是無邊無際的，不能侵害國家主權、別人的自由，而言論自由與國家安全要如何折衝，條文可以再更細緻化一點，讓民眾知道界線在哪。