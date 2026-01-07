不設72小時期限！空軍在豐濱外海擴大、重疊式搜救辛柏毅上尉

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨晚執行夜航訓練時疑似失事，至今已超過16小時，空軍司令部今天召開記者會說明，總統與國防部下令指示全力搜救，並強調搜救任務不會有過去的72小時限制。

空軍司令部少將督察長江義誠表示，現在持續搜救，會按照搜救情況，過去搜救有72小時的限制，在此搜救任務中，不會以72小時為原則，全力搜救飛官，聯隊應變中心都有完成相關作業。

針對搜救方向，江義誠指出，戰機光點消失的位置都有標定座標，據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，應該就是在這海域附近，搜救兵力與人力都以標定位置為中心點擴大、重疊式搜救。針對後續打撈殘骸等，現階段以搜救人員為最主要工作，打撈作業會再依照搜救情況，專業評估決定後續打撈規畫。