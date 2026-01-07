不設72小時期限！空軍在豐濱外海擴大、重疊式搜救辛柏毅上尉
花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨晚執行夜航訓練時疑似失事，至今已超過16小時，空軍司令部今天召開記者會說明，總統與國防部下令指示全力搜救，並強調搜救任務不會有過去的72小時限制。
空軍司令部少將督察長江義誠表示，現在持續搜救，會按照搜救情況，過去搜救有72小時的限制，在此搜救任務中，不會以72小時為原則，全力搜救飛官，聯隊應變中心都有完成相關作業。
針對搜救方向，江義誠指出，戰機光點消失的位置都有標定座標，據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，應該就是在這海域附近，搜救兵力與人力都以標定位置為中心點擴大、重疊式搜救。針對後續打撈殘骸等，現階段以搜救人員為最主要工作，打撈作業會再依照搜救情況，專業評估決定後續打撈規畫。
江義誠說，不管是網路上還是民眾發現的事證，歡迎提供給空軍司令部研判運用，有關海上的部分，目前為止還沒發現任何殘骸與相關證跡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言