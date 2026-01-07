快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

不設72小時期限！空軍在豐濱外海擴大、重疊式搜救辛柏毅上尉

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨晚執行夜航訓練時疑似失事，至今已超過16小時，空軍司令部今天召開記者會說明，總統與國防部下令指示全力搜救，並強調搜救任務不會有過去的72小時限制。

空軍司令部少將督察長江義誠表示，現在持續搜救，會按照搜救情況，過去搜救有72小時的限制，在此搜救任務中，不會以72小時為原則，全力搜救飛官，聯隊應變中心都有完成相關作業。

針對搜救方向，江義誠指出，戰機光點消失的位置都有標定座標，據當時事發的光點消失跟研判墜海的位置，應該就是在這海域附近，搜救兵力與人力都以標定位置為中心點擴大、重疊式搜救。針對後續打撈殘骸等，現階段以搜救人員為最主要工作，打撈作業會再依照搜救情況，專業評估決定後續打撈規畫。

江義誠說，不管是網路上還是民眾發現的事證，歡迎提供給空軍司令部研判運用，有關海上的部分，目前為止還沒發現任何殘骸與相關證跡。

F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中，軍司令部強調搜救任務不會有過去的72小時限制。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中，軍司令部強調搜救任務不會有過去的72小時限制。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

空軍 國防部 飛官 失聯

延伸閱讀

花蓮外海F-16V夜航飛官失聯 空海出動13架次、11艘艦艇聯手搜救

空軍F16墜機意外！九孔昔日空軍官校飛行失誤　自爆「輪子插機翼上」

飛官跳傘搜救全民祈禱中 一則網路留言全網炸鍋罵「無情」

F-16墜海搜救落海飛官與時間賽跑 空軍天安特檢停飛F-16檢視飛安

相關新聞

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判：可能被潮流帶往這方向

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨天駕機失事，國軍啟動海空救援，花蓮漁民也投入，但有資深漁民研判，辛柏毅人機從雷達光點消失處...

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻...

F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷中將今針對近期飛行事故，提出3點關鍵問題，認為機體僅換1...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表...

F-16V事故飛官辛柏毅失聯 立委批質國防部連防寒衣都未到貨

空軍F-16V事故，國防部記者會，揭露相關訊息。立委馬文君說，國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。