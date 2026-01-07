飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判：可能被潮流帶往這方向

花蓮空軍基地上尉飛行官辛柏毅昨天駕機失事，國軍啟動海空救援，花蓮漁民也投入，但有資深漁民研判，辛柏毅人機從雷達光點消失處在豐濱外海約10浬處，發報點在黑潮主流帶，該處水深恐達數百至1000公尺，飛機落海後可能被潮流往東北方向帶。

花蓮區漁會理事長王登義說，昨天得知軍機失事後，立即透過無線電請求豐濱石梯的漁民注意，也透過漁會群組請求漁民協助，但風浪強勁，風力約7到8級，浪高約3米，非常不適合出海，今天可能不到5艘船出港作業。

他表示，將視浪況，商請花蓮港的大型賞鯨船出海協助，不過花蓮港出發到事故地點，至少要2、3個小時。

石梯漁港資深漁民林國正說，昨天海巡、花蓮區漁會都有請求漁民協助搜救。從F-16最後的發報點套上海圖，落海位置約在石梯漁港東南方差不多9到10浬，他的船隻較小，從石梯坪到事發地點航程近1個小時，但是海象太差，外海風強浪高，無法出船，心有餘而力不足。

林國正表示，依照發報位置研判落海地點位於黑潮的主流帶，有可能會往東北方向推，但飛機速度快，從雷達光點消失後可能再滑行一大段距離，很難百分之百準確，搜救會很困難。