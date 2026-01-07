F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷中將今針對近期飛行事故，提出3點關鍵問題，認為機體僅換10%零件導致可靠度下降、台灣海洋氣候侵蝕電子系統，以及夜航空間迷向風險。他強烈敦促政府，優先向美方爭取自動防撞系統提前到位，避免更多飛行員喪生。

「鳳展不是萬能的。」張延廷指出，戰機使用已28年，僅更換相位陣列雷達、抬頭顯示器、部分發動機、起落架與火控系統等約10%零件，其餘80%系統皆為老舊品項。「地面檢查看似良好，但空中氣壓、高度與溫度變化會讓零件失效，安全度大幅下降。」他強調，這類老機種需格外小心，卻未見改善。

其次，是台灣海洋氣候加劇問題。張延廷提及，花蓮機場緊鄰海邊，海風帶來高鹽份與高濕度（常達80%），遠超美國或大陸氣候的40%水平，對電子元件極為不利。他說，「台灣機務妥善率因此最脆弱，我們不能只參考美國標準，應制定更嚴格規範，但目前並無改善措施。」

張延廷提出第三點空間迷向問題，表示夜航時能見度極低，尤其遇厚雲層2500呎至5000呎裂雲與氣流亂產生錯覺，飛行員易陷空間迷向。他分析，任務電腦（MMC）故障時，飛行員須信賴儀表，卻又遇儀表失靈，「人錯覺、只能靠儀表，儀表又故障，叫天不應，叫地不靈」雙重失效即成死局。他形容此為「最惡劣狀況」，飛行員凶多吉少。

張延廷透露台灣已向美國採購防撞系統，但預計2028年才交付，認為「環境更險惡，為何不優先裝機？款項已付部分，為何拖延至2年後？」他批評政府執著1.25兆預算爭議，忽略已付7000億軍售款項已付，「如果防撞系統裝好就不會撞海，也能救機救人」。

張延廷呼籲政府，「應立即與美方交涉，加速裝機」，認為民進黨方向錯誤，應聚焦已付軍售，就應「台灣優先」催美方趕緊裝上系統，別等到2028年，「如果要再等2年，還要摔多少飛機」。