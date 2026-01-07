快訊

花蓮外海F-16V夜航飛官失聯 空海出動13架次、11艘艦艇聯手搜救

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供
F-16飛官辛柏毅失聯，海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救。圖／海巡署提供

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，在花蓮豐濱外海失聯。軍方派遣兩機型起飛搜救，空勤、海巡與海軍都到目標區協助，已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次搜救。

軍方指出，昨晚派遣S-70C型機由松山基地起飛，C-130H型機由屏東基地起飛搜救；空勤總隊UH-60M型機，由花蓮基地起飛，派出的搜救機架次持續在增加中；海巡署派遣船艦艇陸續至目標區搜救，海軍也派遣基隆級艦至目標區協助搜救任務。

軍方表示，目前第一要務為人員搜救，至今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索；另第二作戰區也派遣人員計119員至海岸實施搜索作業，但截至目前尚未接到發現任何飛機殘骸跟跡證。

空軍也下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。

軍方表示，目前第一要務為人員搜救，至今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜救。記者王思慧／攝影
F-16花蓮墜海，<a href='/search/tagging/2/飛官' rel='飛官' data-rel='/2/233306' class='tag'><strong>飛官</strong></a>辛柏毅跳傘搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

