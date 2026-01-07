聽新聞
忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想
空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表示辛去年5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近才有空，會陪伴家屬並全力搜救。
29歲的辛柏毅是空軍官校108年班，飛行總時數611+25小時，最近才和新婚妻子去芬蘭度蜜月回來，不料昨晚執行夜航訓練時失事，至今人機失聯。
「他是一個很優秀的隊員。」周明慶上校今天表示，辛柏毅飛行狀況很穩定，與隊員相處也都很融洽，但因為平常任務繁重，雖然去5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月。
周明慶說，飛行員大部分都是12月到2月這段時間較有空檔，辛柏毅因此請假和妻子去芬蘭度蜜月。今天早上他和辛的新婚妻見面，辛妻說，到冰島與芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想，講到激動處，周明慶一度哽咽，流下男兒淚。
五聯隊政戰主任許俊榮說，意外發生後第一時間就通知眷屬，也派心輔人員陪伴，辛妻目前由她的母親及妹妹陪同，辛柏毅是澎湖人，父母今天從澎湖搭機趕到，會由他定時說明狀況和搜救進度。
