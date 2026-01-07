快訊

忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
空軍司令部今天在花蓮基地說明辛柏毅失事狀況。記者王思慧／攝影
空軍司令部今天在花蓮基地說明辛柏毅失事狀況。記者王思慧／攝影

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表示辛去年5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月，直到最近才有空，會陪伴家屬並全力搜救。

29歲的辛柏毅是空軍官校108年班，飛行總時數611+25小時，最近才和新婚妻子芬蘭度蜜月回來，不料昨晚執行夜航訓練時失事，至今人機失聯

「他是一個很優秀的隊員。」周明慶上校今天表示，辛柏毅飛行狀況很穩定，與隊員相處也都很融洽，但因為平常任務繁重，雖然去5月就登記結婚，但忙到沒時間請婚假度蜜月。

周明慶說，飛行員大部分都是12月到2月這段時間較有空檔，辛柏毅因此請假和妻子去芬蘭度蜜月。今天早上他和辛的新婚妻見面，辛妻說，到冰島與芬蘭，是辛柏毅一輩子的夢想，講到激動處，周明慶一度哽咽，流下男兒淚。

五聯隊政戰主任許俊榮說，意外發生後第一時間就通知眷屬，也派心輔人員陪伴，辛妻目前由她的母親及妹妹陪同，辛柏毅是澎湖人，父母今天從澎湖搭機趕到，會由他定時說明狀況和搜救進度。

F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
F-16花蓮墜海，飛官辛柏毅跳傘搜救中。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供
空軍五聯隊第27隊上校隊長周明慶提到辛柏毅一度哽咽，讚許辛是優秀隊員，和大家相處融洽。記者王燕華／攝影
空軍五聯隊第27隊上校隊長周明慶提到辛柏毅一度哽咽，讚許辛是優秀隊員，和大家相處融洽。記者王燕華／攝影

