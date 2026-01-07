快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨晚執行例行訓練時，辛柏毅上尉失聯，軍方表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻沒有任何跳傘後的求救訊號，因此目前沒有任何事證證明飛行員跳傘。記者王思慧／攝影
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨晚執行例行訓練時，辛柏毅上尉失聯，軍方表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻沒有任何跳傘後的求救訊號，因此目前沒有任何事證證明飛行員跳傘。記者王思慧／攝影

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻沒有任何跳傘後的求救訊號，因此目前沒有任何事證證明飛行員跳傘，現全力搜救中。

軍方指出，辛柏毅昨晚7時28分有呼叫預計跳傘3次，隨即光點消失，飛行員跳傘後應該會有求救訊號，但呼叫完後沒有任何求生裝備發出訊號，沒有證據辛是否有跳傘。

空軍上校第27隊隊長周明慶表示，MMC失效有分好幾級，由於昨天飛行路徑沒有顯示，沒辦法去了解飛行姿態，那F-16有四大殺手，其中夜航最容易發生的就是空間迷向，空間迷向可分為已察覺跟未察覺。昨天晚上戰機高度已經下調，飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，辛該做的都已經做了，前面的長機也想辦法要把他帶回來。

軍方指出，機身鐘點有3894＋05小時，發動機序號為5X4659，發動機鐘點有5447＋40小時，發動機出廠使用時數為19小時，周檢出站時間在去年10月30日，出站後飛行時數35小時又20分鐘，機身與發動機定檢出廠迄今無重大故障。

跳傘 空軍 F-16 失聯 飛官

延伸閱讀

F16飛官搜救未獲 退役飛官分析可能這個裝備故障

F-16夜訓失事 網傳戰機MMC故障？空軍澄清：近半年都沒此故障

F16飛官生死未卜…父母今早飛台灣 澎湖縣長籲各界祈禱集氣

飛官跳傘搜救全民祈禱中 一則網路留言全網炸鍋罵「無情」

相關新聞

飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻...

F16失事…空軍退將張延廷提3關鍵問題 要求催促裝防撞系統

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官下落不明，空軍前副司令張延廷中將今針對近期飛行事故，提出3點關鍵問題，認為機體僅換1...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

忙到沒空請婚假…辛柏毅偕妻冰島芬蘭之旅 隊長流淚：他一輩子夢想

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機失事，辛的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶提到這名優秀隊員難過掉眼淚，表...

部隊鍋EP252｜美軍強行拘捕委內瑞拉總統 軍事行動有何戰術優勢？

1月3日凌晨一聲爆炸開始，美國對委內瑞拉的「絕對決心」軍事行動，在短短幾小時內就將委內瑞拉總統馬杜洛拘捕回美國本土。 這場布局數月，投入150架戰機與無人機的突襲行動，美軍靠著什麼取得戰術上絕對優勢？又，這個成功的快速突襲，別人複製的來嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋來聊聊，這場突襲軍事行動。

花蓮外海F-16V夜航飛官失聯 空海出動13架次、11艘艦艇聯手搜救

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，在花蓮豐濱外海失聯。軍方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。