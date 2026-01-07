飛官辛柏毅失聯後未有求救訊號 軍方：尚無確切證據確認跳傘

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，於豐濱外海約10海浬失聯，空軍表示，辛姓上尉在事故前呼叫3次跳傘，卻沒有任何跳傘後的求救訊號，因此目前沒有任何事證證明飛行員跳傘，現全力搜救中。

軍方指出，辛柏毅昨晚7時28分有呼叫預計跳傘3次，隨即光點消失，飛行員跳傘後應該會有求救訊號，但呼叫完後沒有任何求生裝備發出訊號，沒有證據辛是否有跳傘。

空軍上校第27隊隊長周明慶表示，MMC失效有分好幾級，由於昨天飛行路徑沒有顯示，沒辦法去了解飛行姿態，那F-16有四大殺手，其中夜航最容易發生的就是空間迷向，空間迷向可分為已察覺跟未察覺。昨天晚上戰機高度已經下調，飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，辛該做的都已經做了，前面的長機也想辦法要把他帶回來。

軍方指出，機身鐘點有3894＋05小時，發動機序號為5X4659，發動機鐘點有5447＋40小時，發動機出廠使用時數為19小時，周檢出站時間在去年10月30日，出站後飛行時數35小時又20分鐘，機身與發動機定檢出廠迄今無重大故障。