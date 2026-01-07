F16飛官搜救未獲 退役飛官分析可能這個裝備故障

空軍F-16V戰機昨天失聯，飛官辛柏毅亦疑似在跳傘後下落不明。退役蔡姓飛官說，飛行員彈射後求生裝備上的「海水釋放器」碰到海水會自動炸開，讓傘脫離及求生背心充氣，使得飛行員可以浮在水面上，且有閃光以利救援，會找不到人，顯示求生裝備可能出了問題。

蔡姓飛官說，戰機數位化後一般稱為二代機，為避免飛行員彈射後可能發生昏迷等失能情況，求生裝備已改變以往由飛行員手動拉開的設計，而是會在一碰到海水後「海水釋放器」就能自行啟動，讓飛行員能自行浮在水面上。

他表示，以目前天氣寒冷，海水溫度極低，以及辛柏毅是晚上6時許出勤，出勤前不知是否已吃了東西能至少墊墊肚子，都影響他的生存能力。

蔡姓飛官說，F-16V由漢翔根據美國指引做性能提升，核心升級新型任務電腦、座艙儀表板、雷達等，但因為畢竟是把新的軟體裝在已使用近30年的硬體上，兩者的匹配一定不如軟硬體一起更新，也影響了戰機的穩定性。

但是，戰機既然允許出勤執行任務，就有一個最低的妥善率，但因為仍存在著不穩定性，這就成為飛行員執行任務時的「風險」。他說，為了穩定其他飛行員的心情，若經評估這批戰機的確存在不穩定性，就應該暫時停飛。