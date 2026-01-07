聽新聞
F-16夜訓失事 網傳戰機MMC故障？空軍澄清：近半年都沒此故障
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨晚執行例行訓練時，辛柏毅上尉於豐濱外海約10海浬疑似跳傘失聯，有網友指稱，這架戰機幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，軍方表示，去年11月出廠到現在只有一般性故障，辛上尉駕駛的F-16戰機在訓練前都有檢修。
空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅駕駛，於晚上6時17分由花蓮基地起飛執行夜行任務，返航時於7時29分在豐濱鄉東面10浬外海，疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事。
有網友爆料，幾天前F-16曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障，擔憂就算報修也根本沒有改善。F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效，甚至飛機還會發生不預期的「鬼轉」，遭批評根本是讓飛行員在玩命。
今天空軍召開記者會，軍方表示，去年戰鬥機11月出場後，都有定期清查故障狀況，都只是一般性故障，也及時更換器材，未發生重大故障，包含雷達系統等。有清查近半年都沒有MMC故障，也有下載故障資料，給美方研析軟體修正，提升系統可靠度等。
