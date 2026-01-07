快訊

又有飛官失事 國民黨團：66架F-16V未到 國防部拿官兵當人肉盾牌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。(「IDF經國號」臉書粉專提供)
空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立院黨團今日表示，為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。國民黨團批，國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，購買的F-16V一架未到，賴清德政府不該全面檢討嗎？

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外海跳傘失聯。

國民黨團今表示，為辛柏毅祈福，希望早日獲救，平安歸來。黨團指出，昨晚出事F-16戰機日前才因電腦故障報修，疑似再次故障。現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

國民黨團表示，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高。

國民黨團批，當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F-16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

國民黨團再次提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。

