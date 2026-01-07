修國安法阻鼓吹共軍犯台？內政部：1949年來空前威脅 幾乎俄軍攻烏前兆

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查行政院函請審議「國家安全法部分條文修正草案」案。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查行政院函請審議「國家安全法部分條文修正草案」案，內政部政務次長馬士元表示，我國的國安遭受1949年以來空前威脅，幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆。陸委會副主委梁文傑也說，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國，因此照賴總統指示，持續盤點現行規定。

馬士元今在內政委員會報告時表示，由於我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網絡的空間配合協力者，及網軍進行大規模的宣傳跟攻擊我國，這一類現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

梁文傑報告時也說，長期以來，中共對台統戰滲透無孔不入，並利用我民主自由環境，自台內部進行分化破壞，對台展開情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。

梁文傑表示，根據國家安全局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，吸納國人。

梁文傑說，面對中共近年加大文攻武嚇、經濟脅迫及灰色地帶侵擾等複合式壓迫，並持續遂行統戰、滲透及干預作為，將依循政府政策方向，偕同相關部會持續滾動檢討兩岸事務相關法令，積極採取必要的應處及防範措施，以維護國家安全、社會安定，保障民眾權益及福祉。也持續依照賴總統指示，會同各機關盤點現行規定，檢視實務執法有無缺漏之處，推動相關修法研議工作。

梁文傑報告時也說，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。記者張曼蘋／攝影
內政部政務次長馬士元表示，我國的國安遭受1949年以來空前威脅，幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆。記者張曼蘋／攝影
