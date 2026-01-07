快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

F16飛官生死未卜…父母今早飛台灣 澎湖縣長籲各界祈禱集氣

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復籲各界為失聯飛官辛柏毅祈禱集氣。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復籲各界為失聯飛官辛柏毅祈禱集氣。圖／澎湖縣政府提供

「為他祈禱集氣，願辛飛官平安歸來」，花蓮基地F-16單座戰機昨晚例行夜航訓練，澎湖子弟官辛柏毅上尉跳傘失聯澎湖縣陳光復此發聲祈禱，呼籲社會各界集氣，盼辛飛官平安歸來、家人早日團圓。

陳光復表示，辛柏毅是澎湖湖西子弟、空軍官校108年班優秀飛官，近日才剛度完蜜月返隊，昨晚傳來失聯消息令人擔憂，心中滿是敬意與不捨，「辛柏毅上尉，加油，我們等你回來。」

目前花蓮外海受強烈冷氣團影響，陣風達8級、海溫驟降，搜救環境極為艱困，陳光復說，「此時此刻，我們只能虔誠祈禱，讓辛飛官平安歸來。」

陳光復指澎湖身處捍衛台海領空第一線，鄉親對於這些在夜深雲霧間守護國土的飛官無比敬佩，他也提醒入搜救的官兵務必注意自身安全。

不少澎湖鄉親掛念辛柏毅飛官安危，昨晚冒冷風到的湖西天后宮為他祈福，集氣，在澎湖的飛官父母接獲通知，今早已由澎湖防衛指揮部安排飛往台灣。

澎湖縣 飛官 失聯 F-16 跳傘 陳光復 花蓮

延伸閱讀

澎湖縣長選舉又有1海洋志工宣布參選 綠營、無黨都有、藍營尚未定人選

澎湖元旦升旗 陳光復續推全齡福利

澎縣長就職3周年 陳光復：第三家航空公司推動中

首度跨海參訪…澎湖縣長陳光復赴台中拜會盧秀燕 取經智慧城市

相關新聞

還原失事關鍵1分鐘 飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」隨即消失

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

影／不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

搜救F16飛官 家屬煎熬貼文「我們全家都在等你回家」

「我們全家都沒睡，等你到現在了，拜託你平安回來」，空軍F-16V戰機昨天失聯，飛官辛柏毅家屬在社群平台焦急喊話，字句令人...

才剛新婚蜜月…上尉飛官失聯 她淚訴：姊姊等你等到快瘋掉

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。