F16飛官生死未卜…父母今早飛台灣 澎湖縣長籲各界祈禱集氣

「為他祈禱集氣，願辛飛官平安歸來」，花蓮基地F-16單座戰機昨晚例行夜航訓練，澎湖子弟官辛柏毅上尉跳傘後失聯，澎湖縣長陳光復此發聲祈禱，呼籲社會各界集氣，盼辛飛官平安歸來、家人早日團圓。

陳光復表示，辛柏毅是澎湖湖西子弟、空軍官校108年班優秀飛官，近日才剛度完蜜月返隊，昨晚傳來失聯消息令人擔憂，心中滿是敬意與不捨，「辛柏毅上尉，加油，我們等你回來。」

目前花蓮外海受強烈冷氣團影響，陣風達8級、海溫驟降，搜救環境極為艱困，陳光復說，「此時此刻，我們只能虔誠祈禱，讓辛飛官平安歸來。」

陳光復指澎湖身處捍衛台海領空第一線，鄉親對於這些在夜深雲霧間守護國土的飛官無比敬佩，他也提醒入搜救的官兵務必注意自身安全。

不少澎湖鄉親掛念辛柏毅飛官安危，昨晚冒冷風到的湖西天后宮為他祈福，集氣，在澎湖的飛官父母接獲通知，今早已由澎湖防衛指揮部安排飛往台灣。