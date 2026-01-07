飛官跳傘搜救全民祈禱中 一則網路留言全網炸鍋罵「無情」
空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在花蓮縣豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，今天一則網友留言讓全網炸鍋，罵留言者無情。
臉書靠北空軍今天上午一則發文，貼出戰機失事，各單位動員搜尋飛官新聞，許多網友擔心失蹤飛官安危，一名網友在新聞下方留言「人一定要找到，要他賠錢，一台飛機十幾億耶」，這則留言引起公憤。
臉書發文者說，辛上尉飛官跳傘逃生至今未尋獲，大家祈禱辛上尉飛官可以平安歸來， 繼續和大家一起，守護台灣，捍衛台灣；但這則網友留言讓人看不下去。
發文者說，沒有人想發生任何意外， 但看到國民有如此留言和想法，只感嘆如果真的是這樣，誰敢當軍人，誰敢保家衛國？
