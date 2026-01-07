F-16墜海搜救落海飛官與時間賽跑 空軍天安特檢停飛F-16檢視飛安

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700的F-16AM單座戰鬥機，昨晚夜航任務失事落海，飛行官辛柏毅上尉彈射跳傘失聯。依照軍方標準作業程序，除在失事海域擴大搜索，同時啟動飛安機制，確保飛航安全，空軍依SOP要求嘉義、花蓮基地完成構改的F-16AM戰鬥機暫時停飛，全面實施「天安特檢」，在安全無虞前不執行飛行任務。

這並非首次因事故全面檢視機隊安全。4年前2022年1月11日，嘉義基地1架完成構改的F- 16戰機在東石水溪靶場執行炸射訓練時失事墜海，當時空軍司令部下令全數F-16戰機停飛，進行為期8天特別檢查，確認飛航與系統安全後才恢復飛行。此次再度發生構改後F-16戰機夜航墜海事件，空軍態度同樣審慎，以飛安為最高原則。

外傳事故與MMC任務電腦異常，或飛行員夜航出現空間迷向，不過相關說法仍待證實。失事原因仍在釐清中，將從人員、機械、環境與任務規畫等多面向深入分析，避免臆測影響調查公正性。軍方除優先搶救失聯飛官，也將規畫失事戰機海上打撈作業。搜尋打撈俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，內含飛行數據與座艙語音，送交專業單位鑑定，還原事故經過、釐清真相的重要依據。