快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

F-16墜海搜救落海飛官與時間賽跑 空軍天安特檢停飛F-16檢視飛安

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
F-16花蓮墜海軍方搜救落海飛官與時間賽跑，空軍天安特檢停飛F-16檢視飛安，圖為2021年空軍嘉義基地構改完成的F-16AM一字排開校閱典禮。圖／本報資料照片
F-16花蓮墜海軍方搜救落海飛官與時間賽跑，空軍天安特檢停飛F-16檢視飛安，圖為2021年空軍嘉義基地構改完成的F-16AM一字排開校閱典禮。圖／本報資料照片

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700的F-16AM單座戰鬥機，昨晚夜航任務失事落海，飛行官辛柏毅上尉彈射跳傘失聯。依照軍方標準作業程序，除在失事海域擴大搜索，同時啟動飛安機制，確保飛航安全，空軍依SOP要求嘉義、花蓮基地完成構改的F-16AM戰鬥機暫時停飛，全面實施「天安特檢」，在安全無虞前不執行飛行任務。

這並非首次因事故全面檢視機隊安全。4年前2022年1月11日，嘉義基地1架完成構改的F- 16戰機在東石水溪靶場執行炸射訓練時失事墜海，當時空軍司令部下令全數F-16戰機停飛，進行為期8天特別檢查，確認飛航與系統安全後才恢復飛行。此次再度發生構改後F-16戰機夜航墜海事件，空軍態度同樣審慎，以飛安為最高原則。

外傳事故與MMC任務電腦異常，或飛行員夜航出現空間迷向，不過相關說法仍待證實。失事原因仍在釐清中，將從人員、機械、環境與任務規畫等多面向深入分析，避免臆測影響調查公正性。軍方除優先搶救失聯飛官，也將規畫失事戰機海上打撈作業。搜尋打撈俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，內含飛行數據與座艙語音，送交專業單位鑑定，還原事故經過、釐清真相的重要依據。

F-16 空軍 戰機 失聯 飛安

延伸閱讀

F-16飛官辛柏毅曾在清泉崗基地與民互動 民眾點出他親切之舉

F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

F-16花蓮墜海 現役三大王牌救護直升機齊出動！搶救失聯飛官

東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

相關新聞

還原失事關鍵1分鐘 飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」隨即消失

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

影／不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

搜救F16飛官 家屬煎熬貼文「我們全家都在等你回家」

「我們全家都沒睡，等你到現在了，拜託你平安回來」，空軍F-16V戰機昨天失聯，飛官辛柏毅家屬在社群平台焦急喊話，字句令人...

才剛新婚蜜月…上尉飛官失聯 她淚訴：姊姊等你等到快瘋掉

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。