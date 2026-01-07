還原失事關鍵1分鐘 飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」隨即消失
空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外海跳傘失聯。空軍今天說明事發經過，辛上尉昨晚7時27分30秒在高度7600呎回報Two lost（雲中失散），接著說高度一直下掉，三次說要跳傘，短短一分鐘內，就從光點消失。
空軍司令部督察長江義誠今天說明，辛上尉昨晚執行夜航訓練，駕駛的是二號機僚機，晚間7時許進行基本編隊返場操演時，7時27分30秒二號機回報Two lost（雲中失散），到晚間7時28分18秒，辛回報高度一直在下掉，當時飛行高度約4000呎。
4秒鐘過後，也就是晚間7時28分22秒，二號機高度降到2600呎，辛柏毅表示「預計跳傘跳傘跳傘」，說了三次要跳傘，晚間7時28分30秒，二號機在高度1700呎光點消失。
五聯隊27隊長周明慶上校說，昨天飛行路徑沒有顯示問題，夜間訓練有四大殺手，昨晚疑似空間迷向，最後就是跳傘，當時長機有努力要把辛上尉帶回來，辛是非常優秀的飛官，飛行也很穩定，現在就陪伴家屬並努力搜救。
