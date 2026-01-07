影／不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

快訊

聯合報／ 記者王燕華戴永華／連線即時報導
海巡署已派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。圖／海巡署提供
海巡署已派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。圖／海巡署提供

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，行蹤不明。海巡署目前已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。

飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務發生意外，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬海域突緊急彈射，跳傘逃生，目前軍方、空勤總隊及海巡署均投入機、艦全力展開搜救行動。

但由於受到大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，現場風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，海巡人員空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪全力救援；此外為擴大搜救範圍，也聯繫鄰近10海浬的馬紹爾籍貨輪協助瞭望，農業部漁業署也呼叫周邊作業漁船共同協尋搜救。

海巡署已派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。圖／海巡署提供
海巡署已派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。圖／海巡署提供

