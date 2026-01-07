影／不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，行蹤不明。海巡署目前已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力搜救。

飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務發生意外，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬海域突緊急彈射，跳傘逃生，目前軍方、空勤總隊及海巡署均投入機、艦全力展開搜救行動。