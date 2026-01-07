F-16飛官辛柏毅曾在清泉崗基地與民互動 民眾點出他親切之舉

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生；辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動，民眾找出當時請他合照影像說，辛上尉真的很親切。

2023年8月12日國防部主辦的台中市清泉崗航空嘉年華登場，展示F-16V型戰鬥機高速衝場的強大推力，幻象2000型戰鬥機飛行官也透過經典飛行課目，展示戰機優異的操作性能，雷虎小組也帶來炸彈開花、一箭穿心等經典特技表演，吸引逾10萬人次到場觀賞。