F-16飛官辛柏毅曾在清泉崗基地與民互動 民眾點出他親切之舉
空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生；辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動，民眾找出當時請他合照影像說，辛上尉真的很親切。
2023年8月12日國防部主辦的台中市清泉崗航空嘉年華登場，展示F-16V型戰鬥機高速衝場的強大推力，幻象2000型戰鬥機飛行官也透過經典飛行課目，展示戰機優異的操作性能，雷虎小組也帶來炸彈開花、一箭穿心等經典特技表演，吸引逾10萬人次到場觀賞。
當天有幾位穿橘色制服戰機飛官在場，親切與民眾互動，其中飛官辛柏毅在展場受到許多民眾邀請，在戰機前合照，民眾找出當時照片說，辛上尉很親切，請他合照立刻答應，也配合比出勝利或讚的手勢，他和參觀民眾全家人合照後，也開心比YA；一名合照男子說，他至今印象深刻，辛上尉親切笑容，看到他胸章才知道對方的特殊姓氏，合影者至今珍貴保存照片，都祈禱今天出現奇蹟，辛上尉獲救。
