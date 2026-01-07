搶救F16飛官辛柏毅 內政部：搜救機架次持續增加

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審查「國家安全法部分條文修正草案」，馬士元（中）會前受訪被問及飛官失聯一事，表示今內政部仍會擴大配合國防部、海巡署工作。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審查「國家安全法部分條文修正草案」，馬士元（中）會前受訪被問及飛官失聯一事，表示今內政部仍會擴大配合國防部、海巡署工作。記者張曼蘋／攝影

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。內政部政務次長馬士元表示，昨天接到消息之後，所有任務機都在待命，今內政部仍會擴大配合國防部、海巡署工作，希望飛官平安歸來，至於派出的搜救機架次持續在增加中。

立法院內政委員會今審查「國家安全法部分條文修正草案」，馬士元會前受訪被問及飛官失聯一事，表示內政部昨接到消息後，所有的任務機都待命，漏夜都在搜救，今內政部仍會擴大配合國防部、海巡署工作，希望飛官平安歸來。

至於目前派多少的架次，馬士元說，持續在增加，架次可能還要再回去查。

對於國安法修法，馬士元表示，只要是用武力支持鼓吹武力戰爭來加諸於台灣，都是這次國安法修法的範圍；至於基準，內政部會跟包括陸委會、法務部等單位，並參考國際上對於這一類言論的經驗、國際公約的規定來做判定，這不是刑事處分，是行政處分，所以基本上可以請求救濟。

