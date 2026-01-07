聽新聞
才剛新婚蜜月…上尉飛官失聯 她淚訴：姊姊等你等到快瘋掉
空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外海跳傘失聯。國軍搜救中心啟動海空聯合搜救，因視線不佳、海象惡劣，搜救一夜未果。新婚的他剛度完蜜月返國就發生意外，家人在網路上表示，「姊姊等你到快瘋掉」，全家都在等你回家，拜託全世界幫小辛集氣。
辛柏毅上尉昨晚6時從花蓮基地起飛，晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯。據了解，空軍救援直升機、空中勤務總隊與海巡艦艇都出動救援，不過晚間海上天氣、視線不佳，恐增加救援難度。
「從沒看過姊姊眼睛這麼腫」，一名疑似辛柏毅小姨子的網友在Threads上發文喊話，「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎」，她表示，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫」，並說全家都在等他回家。文中也拜託全世界「幫我們家小辛集氣」，讓他平安回家吧。
貼文引來數萬網友留言，許多人幫辛上尉集氣，表示國家還在努力搜救，大家都沒放棄；也有軍人網友回應說，「學弟，忘記官校的誓言了嗎？保家衛國，讓父母放心，像男人一樣爬起來，這點小事難不倒我們的軍人的」，大家都希望他平安歸來。
