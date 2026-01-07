美軍事專家：台灣防空網絡複雜 中國斬首部隊難破防

美國擒獲委內瑞拉總統後，掀起是否為中國對台採取類似行動開先例的討論。美國軍事專家奧斯本今天指出，「委內瑞拉不是台灣」。台灣的防空網絡相對更複雜，中國斬首部隊要在低空取得制空權，難度可能極高。

美軍特種部隊3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）3日於記者會中指出，負責執行任務的直升機在黑夜中啟航，以距離海面僅約33公尺的高度貼海飛行，美軍戰鬥機提供後續空中掩護，美國衛星則干擾委內瑞拉的雷達系統。

對於解放軍能否實施類似的斬首行動，在無需登陸或摧毀台灣大片地區下，於單次軍事行動中清除台灣領導層，資深軍事作者奧斯本（Kris Osborn）今天直接下了結論：委內瑞拉和台灣在戰術、軍事及政治環境上的差異使得這種可能性極小，甚至根本不切實際。

曾擔任五角大廈諮詢幕僚的奧斯本在國家安全新聞網站19FortyFive刊文寫道，從簡單的軍事角度來看，台灣擁有比委內瑞拉更廣泛、更複雜的防空網絡。因此，中國斬首部隊要利用固定翼和旋翼飛機成功進入台灣領空，並在低空建立空中優勢，難度可能極高。

他也指出，中國對台灣的情監偵能力相當充足，要辨識並鎖定目標，對北京來說可能不用費太大力氣。不過，即便在最理想的情況下，要進行精準打擊並讓一支快速擄人的部隊迅速「落地」，也可能面臨嚴峻挑戰。

此外，奧斯本說，或許更為關鍵的是行動效果或軍事目標的問題。鑑於馬杜洛的權力範圍，抓捕像他這樣的獨裁者會使整個政府癱瘓，甚至無法運作。

「相較之下，任何成功綁架或移除台灣領導人的行動都不會癱瘓台灣的民主制度」。奧斯本指出，因此對台灣發動斬首行動的結果與委內瑞拉的情況截然不同，因為即使台灣領導人被抓捕，台灣很可能仍維持一定程度的有效運作。

他表示，這是因為台灣是民主政體，政治權力更廣泛地分散在行政官員、領導人和立法委員手中，而斬首行動對獨裁或威權體制更為有效，因為在這些國家由少數大權在握的領導人所統治。