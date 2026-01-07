F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，一名資深F-16飛行教官網路發文提出問題，也痛心呼喊跳傘飛行員「給我游回來」，多位飛官也留言希望辛上尉能平安獲救。

臉書靠北空軍，昨晚有人發文，他以身為F-16飛行10多年的教官，經歷將近20年來F-16升級的種種，來看待這次辛上尉跳傘事情，他聲明自己並非為了加薪一萬五，也不想為了第一線爭取戰鬥加給。