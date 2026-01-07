快訊

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

獨／邀請函擬好了！蔣萬安、黃仁勳將簽約 李四川曝時間形式

聽新聞
0:00 / 0:00

F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。本報資料照片
空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。本報資料照片

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，一名資深F-16飛行教官網路發文提出問題，也痛心呼喊跳傘飛行員「給我游回來」，多位飛官也留言希望辛上尉能平安獲救。

臉書靠北空軍，昨晚有人發文，他以身為F-16飛行10多年的教官，經歷將近20年來F-16升級的種種，來看待這次辛上尉跳傘事情，他聲明自己並非為了加薪一萬五，也不想為了第一線爭取戰鬥加給。

他提到最近10幾年的升級到最近耳熟能詳鳳展專案，他也提出許多問題，包括MMC失效導致迷向的問題，他說的確會發生，而且常發生，但是飛行員都在「拚」，因為沒人幫我們認真檢討解決這個問題。他強調空軍的戰鬥機飛行員很辛苦，但我們有熱忱跟驕傲。

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事跳傘逃生，他曾於2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中與參觀民眾親切互動。本報資料照片
空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事跳傘逃生，他曾於2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中與參觀民眾親切互動。本報資料照片
空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。圖／取自台中市政府網站
空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，返航時在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，辛柏毅曾在2023年8月12日，在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。圖／取自台中市政府網站

F-16 空軍 跳傘 失聯

延伸閱讀

人為疏失撞山釀8死 「黑鷹失事」創官階最高的紀錄

F-16花蓮墜海 現役三大王牌救護直升機齊出動！搶救失聯飛官

讓飛行員玩命…失事F-16戰機 近期曾因任務電腦故障報修

東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

相關新聞

還原失事關鍵1分鐘 飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」隨即消失

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

影／不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

空軍一架F-16AM單座戰鬥機昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生...

影／空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡派3艦6艇全力搜救

空軍花蓮基地一架機號6700之F-16單座戰機，於今天晚上6時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面...

搜救F16飛官 家屬煎熬貼文「我們全家都在等你回家」

「我們全家都沒睡，等你到現在了，拜託你平安回來」，空軍F-16V戰機昨天失聯，飛官辛柏毅家屬在社群平台焦急喊話，字句令人...

才剛新婚蜜月…上尉飛官失聯 她淚訴：姊姊等你等到快瘋掉

空軍花蓮基地一架機號6700完成構改的F-16V單座戰機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕機執行例行夜航訓練時，疑似在花蓮豐濱外...

F-16戰機失事飛行員跳傘搜救中 資深飛官痛心喊「給我游回來」

空軍一架F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。