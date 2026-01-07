F-16花蓮墜海 現役三大王牌救護直升機齊出動！搶救失聯飛官

空軍花蓮基地第五聯隊編號6700的F-16AM單座戰鬥機，昨晚執行任務不幸失事墜海，飛行官辛柏毅上尉彈射失聯。國家搜救中心迅速整合空軍救護隊、海巡署及空勤總隊，海空聯合搜救，與時間賽跑，全力爭取黃金救援時機，從昨夜到清晨，搜救行動未曾中斷。

空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力S-70C-6直升機進行搜索外，昨晚再增派航程遠、性能優異的歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。國搜中心就近調派駐防花蓮、具全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M「黑鷹」重裝直升機趕赴支援。至此，國內現役最先進的三型救護直升機全面投入，形成立體化、高密度的搜救網。

空軍人員指出，搜救行動仰賴高科技裝備。依照標準程序，飛官彈射後，座椅上的定位儀會即時發出訊號，協助標定大致位置；S-70C-6直升機配備先進的人員與目標定位系統，可接收個人緊急發報裝置或載具的緊急定位訊號，大幅提升搜尋效率。

新加入行動的EC-225直升機，最大航程可達857公里，除長時間滯空搜索外，機上也完整配置心電圖機、電擊器、點滴控制器等醫療設備，電子醫療系統與飛航儀器相互隔離，確保飛安與即時救治需求。在低溫、海象不佳的嚴峻環境下，搜救人員把握一分一秒，持續擴大搜尋範圍，盼能在關鍵時刻傳回令人振奮消息。國人為辛柏毅上尉集氣祈福，期盼飛官平安歸來。