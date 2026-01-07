搜救F16飛官 家屬煎熬貼文「我們全家都在等你回家」

「我們全家都沒睡，等你到現在了，拜託你平安回來」，空軍F-16V戰機昨天失聯，飛官辛柏毅家屬在社群平台焦急喊話，字句令人揪心。海委會主委管碧玲今晨則在臉書表示，會繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。

空軍花蓮基地機號6700的F-16V單座戰機，昨晚6時17分起飛執行例行訓練，卻於7時29分在花蓮豐濱鄉東面約10海里處疑似跳傘後失聯。海巡署立即成立應變中心，調度3艦6艇投入搜救，並施放海難測流浮標，結合「搜救優選規劃系統」推估漂流方向，全力搜尋，但迄今未尋獲。

失聯的29歲上尉飛官辛柏毅，是空軍花蓮第五聯隊飛官，澎湖人，空官108年班畢業，飛行總時數逾600小時。去年5月20日與同在花蓮基地服務的妻子結婚，日前才赴芬蘭度蜜月，未料返營不到48小時即發生意外。

辛柏毅失聯夜，家人心急如焚，他的小姨子在社群平台貼出辛柏毅與妻子蜜月合照指出，「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家」，並懇求外界「拜託全世界幫我們家小辛集氣，讓他平安回家吧」。

辛的家屬表示，「每一分每一秒我們全家都快熬不過去了」、「除了哭到瘋掉，除了祈禱還能做什麼」，盼親人能撐住、平安返家。

海巡署與國軍目前持續搜救，海委會主委管碧玲今早也在臉書發文為飛官集氣，她表示，「我們心繫的辛飛官，搜尋到現在仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。」

管碧玲也呼籲各界集氣，一起為辛飛官祈禱，民間貨輪、漁船、商用飛機都盡一分心力，繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。

海巡署指出，現場海象受大陸冷氣團影響，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3公尺，昨入夜後氣溫驟降，搜救環境極為惡劣，但海巡人員仍冒著低溫與巨浪，持續與時間賽跑。為擴大搜救能量，海也聯繫距離現場10海里外的馬紹爾籍貨輪「HARMONYOCEAN」協助瞭望，並透過漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋，盼能早日傳回好消息。