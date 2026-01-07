讓飛行員玩命…失事F-16戰機 近期曾因任務電腦故障報修

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍一架F-16戰機疑似因因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。有網友透露，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效。示意圖，非當事飛機。記者李人岳／攝影
空軍一架F-16戰機疑似因因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。有網友透露，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效。示意圖，非當事飛機。記者李人岳／攝影

空軍一架F-16戰機昨晚疑似因因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。據透露，這架編號6700的戰機，幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障。更有網友爆料，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效，甚至飛機還會發生不預期的「鬼轉」，根本是讓飛行員在玩命。

空軍一架編號6700的F-16AM單座戰機昨晚執行夜航任務時，疑似因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。本報掌握，這架戰機，幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障，知情者擔憂，就算報修也根本沒有改善。

同時，也有網民爆料，指稱F-16AM/BM機隊經升級後(指鳳展專案)，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致任務電腦「各種無法預期生效嚴重度」發生，不但效能不如未升級前的Block20，萬一在夜間發生狀況「那根本是災難。」

爆料者並稱，在2024至2025年更新飛操系統4.3後，嘉義基地陸續出現2起F-16戰機在非人為操控下出現超出滾轉限制動作的劇烈「鬼轉」現象 ，甚至高速墜入水溪靶場的案例，但軍方僅停止低空飛行半年後便宣告結案，並未說明原因。

爆料者更質疑，新機的RWR雷達預警系統所偵測的威脅來源方向錯得離譜，對威脅反應完全沒有根據。

有知情者私下透露，模組化任務電腦MMC在鳳展升級後的失效頻率真的很高，尤其問題看似不嚴重，但若在夜晚又進雲時失效「真的會極度危險」，尤其導致所有用電的系統都會失效，「連備用姿態儀也不能確定到底是不是對的。」

知情者說，不預期超限的「鬼轉」根本不是人員G力昏迷，而是操縱桿有問題，而且去年也曾發生類似狀況，只是沒被外界知道。

另一方面，也有內部人員質疑，F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機雖然號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但經測試發現在很淺的水深就會失效，效能相當糟糕，遭批評根本是讓飛行員在玩命。

空軍一架編號6700的F-16AM單座戰機於夜航時失事。這架戰機曾在2022年8月對媒體演練潛力裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。記者季相儒／攝影
空軍一架編號6700的F-16AM單座戰機於夜航時失事。這架戰機曾在2022年8月對媒體演練潛力裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。記者季相儒／攝影
空軍一架F-16戰機疑似因因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。有網友透露，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效。記者季相儒／攝影
空軍一架F-16戰機疑似因因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。有網友透露，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效。記者季相儒／攝影
F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機，號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但遭質疑在很淺的水深就會失效，效能糟糕。記者李人岳／攝影
F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機，號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但遭質疑在很淺的水深就會失效，效能糟糕。記者李人岳／攝影

