讓飛行員玩命…失事F-16戰機 近期曾因任務電腦故障報修

空軍一架編號6700的F-16AM單座戰機昨晚執行夜航任務時，疑似因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。本報掌握，這架戰機，幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障，知情者擔憂，就算報修也根本沒有改善。

同時，也有網民爆料，指稱F-16AM/BM機隊經升級後(指鳳展專案)，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致任務電腦「各種無法預期生效嚴重度」發生，不但效能不如未升級前的Block20，萬一在夜間發生狀況「那根本是災難。」

爆料者並稱，在2024至2025年更新飛操系統4.3後，嘉義基地陸續出現2起F-16戰機在非人為操控下出現超出滾轉限制動作的劇烈「鬼轉」現象 ，甚至高速墜入水溪靶場的案例，但軍方僅停止低空飛行半年後便宣告結案，並未說明原因。

爆料者更質疑，新機的RWR雷達預警系統所偵測的威脅來源方向錯得離譜，對威脅反應完全沒有根據。

有知情者私下透露，模組化任務電腦MMC在鳳展升級後的失效頻率真的很高，尤其問題看似不嚴重，但若在夜晚又進雲時失效「真的會極度危險」，尤其導致所有用電的系統都會失效，「連備用姿態儀也不能確定到底是不是對的。」

知情者說，不預期超限的「鬼轉」根本不是人員G力昏迷，而是操縱桿有問題，而且去年也曾發生類似狀況，只是沒被外界知道。