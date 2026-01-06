F-16戰機失聯搜救畫面曝光！氣溫驟降海象惡劣 巡防艇趕抵測海流
空軍花蓮基地一架F-16戰機今晚7時許飛行訓練時在花蓮外海失聯，上尉飛行官辛柏毅疑跳傘；海巡署調派9艘艦艇趕往搜救，巡防艇抵達現場施放海難測流浮標，以掌握海流漂流方向，深夜氣溫驟降海象惡劣，搜救行動仍持續進行。
海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區；現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力6至7級、陣風9級、浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡人員仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。
海巡署指出，為擴大搜救範圍，同步聯繫距現場10海浬的馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋；將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。
這架空軍花蓮基地機號6700的F-16單座戰機，今晚6時17分起飛執行例行訓練，7時29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑跳傘失聯。海巡署說，海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署由署長張忠龍主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言