F-16戰機失聯搜救畫面曝光！氣溫驟降海象惡劣 巡防艇趕抵測海流

空軍花蓮基地一架F-16戰機今晚7時許飛行訓練時在花蓮外海失聯，上尉飛行官辛柏毅疑跳傘；海巡署調派9艘艦艇趕往搜救，巡防艇抵達現場施放海難測流浮標，以掌握海流漂流方向，深夜氣溫驟降海象惡劣，搜救行動仍持續進行。

海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區；現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力6至7級、陣風9級、浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡人員仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

海巡署指出，為擴大搜救範圍，同步聯繫距現場10海浬的馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋；將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。