F-16戰機夜訓墜海 海象不佳增救援難度

空軍第五聯隊一架編號六七○○的F-16AM單座戰鬥機（圖），昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，於晚間六時十七分由花蓮基地起飛執行夜行任務，返航時於七時廿九分在豐濱鄉東面十浬外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動，並漏夜持續中。記者李人岳／攝影 空軍第五聯隊一架編號六七○○的F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，於晚間六時十七分由花蓮基地起飛執行夜行任務，返航時於七時廿九分在豐濱鄉東面十浬外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

空軍飛行官辛柏毅上尉。圖／「IDF經國號」臉書粉專提供

據了解，國搜中心第一時間指派空軍救護隊（海鷗部隊）駐防松山機場的S-70C-6搜救直升機起飛救援，同時間也調派屏東空軍基地C-130H運輸機趕往投擲照明彈支援搜救，不過搜救機回報目標區天候、海象不佳，能見度不良，除了再調派花蓮當地駐防、具備全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M重裝黑鷹直升機趕往支援。空軍同時也從嘉義基地增派EC225直升機前往協助搜救。

海巡署也派遣艦艇協助支援。不過，據報晚間海上天氣、視線不佳，最高陣風可達到八級，海浪有中浪，恐增加救援難度。

空軍司令部表示，昨晚跳傘的辛柏毅上尉，畢業於空軍官校一○八年班，已婚，目前飛行總時數六一一小時，飛行F-16機種時數三七一小時，昨晚擔任僚機執行夜行任務。失事的六七○○號F-16戰機，已經完成F-16V升級，機身（體）總時數三八九四小時，發動機時數五四四七小時。

事發之後，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標。賴總統隨後也在臉書強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。

行政院發言人李慧芝也表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話了解情形。國防部表示，顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求全力搜救。

剛度蜜月 返台僅兩天

辛柏毅曾於二○二三年於台中清泉崗基地開放活動中擔任說明官，近日才與同樣在軍中服役的妻子前往芬蘭度蜜月，未料返台後僅兩天便發生意外。據澎湖地方人士說，辛是澎湖湖西人，結婚不久，妻子也在空軍服役，親友與網友紛紛祈願平安歸來。搜救行動持續進行，相關詳情待後續釐清。

小檔案／F-16靈活度高 美交機延宕

F-16戰隼（Fighting Falcon）是美國空軍基於越戰教訓，由通用動力（現已併入洛克希德馬丁）開發的輕型戰鬥機。設計特色是採取先天不穩定狀態，搭配線傳飛控（Fly By Wire），飛行員並不直接操作飛機上的各控制翼面，而是由電腦對各控制面下指令，瞬間不斷進行微調，因此可以達到以往戰鬥機無法企及的靈活度。自一九七○年代末服役以來，已生產近五千架，生產線至今尚未結束。

二○一八年九月，美國批准出售六十六架F-16C/D Block70，與F-16AM/BM一樣都使用新款相位陣列雷達，不過發動機推力較大、機身較重，載彈量與航程更大。我國為此編列二四六七億元特別預算，將配屬於台東志航基地的第七聯隊，原本預定今年交機完畢，全案結束，不過美方製程嚴重延宕，第一架去年十二月廿九日才首度升空試飛，目前沒有任何交機。（記者程嘉文）