空軍上尉辛柏毅跳傘已逾3小時 現場搜救畫面曝海象惡劣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海巡艇搜救畫面。取自管碧玲臉書
海巡艇搜救畫面。取自管碧玲臉書

空軍上尉辛柏毅駕駛的編號6700F-16V單座型戰鬥機，今晚在執行例行訓練任務的過程中，於晚間7點29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海里海域跳傘，辛男狀況未明，國搜中心、海巡署已派機艦前往搜救。

海洋委員會主委管碧玲在臉書發文，國防部、海巡署、以及空勤總隊的海上與空中救援力量，都已全速趕往現場，同時也聯絡上距離事發地點最近的一艘貨輪，該船距離僅有6.3海里，正全力協助搜救工作，「我們為辛姓飛行員集氣，請大家一起為他集氣祈福」。

深夜11時許，管碧玲放上一段海巡艇頂風浪搜救畫面，影片中湧浪不斷拍打艇身，可見現場海況惡劣。

管碧玲說，這是花蓮海巡隊10095艇趕赴現場畫面，海巡弟兄破浪而行，加速前進，目前10095已抵達現場，並已施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救，稍後10078到現場也會施放，希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官，「大家繼續幫忙祈禱，我們需要更大的集氣，希望平安！」

