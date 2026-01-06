F-16V構改第2架失事 航迷曾在嘉義基地拍到失事戰機

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍花蓮基地編號6700、完成構改F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海，航迷圈翻出過往紀錄，指出這架戰機過去在空軍嘉義基地服役，執行戰備任務飛行頻率高、訓練強度大，被暱稱「鐵機」，引發討論。圖／航迷提供
空軍花蓮基地編號6700、完成構改F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海，航迷圈翻出過往紀錄，指出這架戰機過去在空軍嘉義基地服役，執行戰備任務飛行頻率高、訓練強度大，被暱稱「鐵機」，引發討論。圖／航迷提供

空軍花蓮基地編號6700、完成構改F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海，隨著事件曝光，航迷圈翻出過往紀錄，指出這架戰機過去在空軍嘉義基地服役，執行戰備任務飛行頻率高、訓練強度大，被暱稱「鐵機」，引發討論。

失事編號6700的F-16V戰機原隸屬空軍嘉義基地第四聯隊。嘉義基地是空軍首支完成F-16V構改接裝的聯隊，肩負換裝初期大量測試、訓練與戰備任務。當時航迷在基地周邊拍攝戰機起降，6700號機頻繁現身，出勤次數、任務密集度高。

有航迷回憶，6700號機在嘉義基地服役期間，成了「常客」，不僅常見於編隊訓練，也多次參與高強度飛行科目，飛行姿態與操作節奏相當硬朗，久而久之，航迷間戲稱「鐵機」，象徵結構耐操、出勤率高。隨著事故曝光，再度被翻出討論。空軍公布資料，該機完成構改，機體累積使用時數約3894小時，發動機總時數約5447小時，飛行時數任務派遣依維保安全標準執行。

F-16V構改是空軍近年最重要戰力提升工程。為因應共機擾台與區域安全壓力，空軍將141架F-16A/B全面升級F-16V，第四聯隊率先接裝，承擔大量試飛與轉訓任務。2021年11月，時任蔡英文總統親臨嘉義基地主持成軍典禮，象徵新一代主力戰機上線。

F-16V構改成軍後，2022年1月11日嘉義基地第四聯隊飛行員陳奕駕駛F-16V，雷達光點下午在東石鄉水溪靶場外海消失，證實墜海，飛官陳奕未能彈射殉職。事故發生後，全機型暫停飛行訓練檢查；4年後，空軍花蓮基地編號6700F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海。

空軍花蓮基地編號6700、完成構改F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海，隨著事件曝光，航迷圈翻出過往紀錄這架戰機（左）過去在空軍嘉義基地編隊飛行。圖／航迷提供
空軍花蓮基地編號6700、完成構改F-16V單座戰機，晚間執行夜航訓練任務時失事墜海，隨著事件曝光，航迷圈翻出過往紀錄這架戰機（左）過去在空軍嘉義基地編隊飛行。圖／航迷提供

