F-16外海失聯！服役28年持續改良 至今仍是國軍最強戰鬥機

F-16戰隼（Fighting Falcon）是美國空軍基於越戰教訓，由通用動力（現已併入洛克希德馬丁）開發的輕型戰鬥機。設計特色是採取先天不穩定狀態，搭配線傳飛控（Fly By Wire），飛行員並不直接操作飛機上的各控制翼面，而是由電腦對各控制面下指令，瞬間不斷進行微調，因此可以達到以往戰鬥機無法企及的靈活度。自1970年代末服役以來，已經生產近5000架，生產線至今尚未結束。

早在F-16問世，我國就對其表達強烈興趣，但直到1992年，老布希總統才批准售台150架F-16A/B，屬於A/B型的最後改款Block20（第廿批次），1997年起服役於嘉義的第四聯隊與花蓮的第五聯隊。此後我方持續爭取增購，馬政府時期，美方批准將我方現役機隊升級。洛馬公司的F-16升級計畫稱為F-16V，空軍則將改良後的飛機稱為F-16AM/BM，目前都已改良完成。

國軍F-16服役以來，持續接受性能改良與增添各式對空、對地新武器，被形容是全軍任務最繁重的機隊。總計服役28年來，連同今天失事的6700號機，共損失11架。

2018年9月，美國批准出售66架F-16C/D Block70（第七十批次），與F-16AM/BM一樣都使用新款相位陣列雷達，不過發動機推力較大、機身較重，載彈量與航程更大。我國為此編列2467億元特別預算，將配屬於台東志航基地的第七聯隊。空軍為求方便，對外往往以F-16V Block20與F-16V Block70稱之。

新購F-16原本預定今年（2026）交機完畢，全案結束，不過美方製程嚴重延宕，第一架（雙座6831號F-16D）去年12月29日才在美國首度升空試飛，目前沒有任何交機。由於特別預算執行年度只到今年，接下來勢必需要立院修改特別預算條例，延後結案時間。