F-16戰機夜訓失聯…飛官跳傘搜救中 空軍：飛行總時數611小時

空軍1架F-16V戰機今天晚間失聯，飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中。空軍指出，辛柏毅為執行夜間飛行訓練課目，其飛行總時數611小時、機種總時數371小時。

空軍司令部晚間發布新聞表示，花蓮基地1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚上6時17分由飛行官辛柏毅上尉駕機起飛執行例行訓練任務，晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動。

針對飛官資訊，空軍指出，辛柏毅為空軍官校108年班畢業，飛行總時數611（小時）+25（分）、機種總時數371+35；該架F-16V戰機機身鐘點3894小時、發動機總時間5447小時，今天的飛行課目為夜間飛行訓練。