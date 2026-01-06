度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
2023年有網友與飛官辛柏毅在清泉崗合影，祈禱飛官盡快安全歸來。圖／群友@小陳故事多提供
2023年有網友與飛官辛柏毅在清泉崗合影，祈禱飛官盡快安全歸來。圖／群友@小陳故事多提供

空軍司令部今表示，花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，今晚執行例行訓練時，辛柏毅上尉於豐濱外海約10海浬疑似跳傘失聯，空軍已成立應變中心，協同海巡單位展開搜救。

消息曝光後，有民眾分享曾在台中清泉崗巧遇辛上尉，形容他親切有禮，得知對方從花蓮來訪，還特地為飛機起降噪音致歉。據了解，辛柏毅近日才與同樣在軍中服役的妻子前往芬蘭度蜜月，返台僅短短2天即傳出意外，親友與網友紛紛祈願平安歸來。

空軍指出，該機於18時17分起飛，19時29分雷達訊號異常，研判飛官可能已跳傘。目前東部外海由海巡艦艇持續進行海面搜尋，相關單位同步掌握海象與夜間視線狀況，全力爭取黃金救援時間。

