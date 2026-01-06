低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍救護隊S-70C-6直升機配備人員定位系統與目標定位系統，可接收個人緊急發報器或載具的緊急定位訊號，成為夜間搜救的關鍵。圖／本報資料照片
空軍救護隊S-70C-6直升機配備人員定位系統與目標定位系統，可接收個人緊急發報器或載具的緊急定位訊號，成為夜間搜救的關鍵。圖／本報資料照片

空軍花蓮基地編號6700完成構改的F-16V單座戰機，晚間7點40分執行夜航訓練任務失事墜海。國軍搜救中心確認失事位置在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬海域，啟動海空聯合搜救機制，全力搶救彈射跳傘逃生的上尉飛官辛柏毅。空軍人員指出，夜間海上無能見度，四周漆黑，搜救全仰賴高科技裝備。

飛官彈射後，座椅上的定位儀會持續發出訊號，標定大致位置，而S-70C-6直升機配備人員定位系統與目標定位系統，可接收個人緊急發報器或載具的緊急定位訊號，成為夜間搜救的關鍵。

國軍搜救中心指派空軍救護隊，出動派駐台北松山基地、具備完整夜航能力的S- 70C-6搜救直升機，火速飛往目標海域執行夜間搜救任務；海巡署也同步派遣巡防艦艇前往現場，透過海空協同作業，力拚在最短時間內尋獲飛官。

S-70C-6直升機具備夜視系統、機首氣象雷達、多功能熱顯像儀、強力搜救燈、緊急浮囊及自動滯空微調功能，一旦抵達目標區上空，將以吊掛方式，由搜救人員垂降鋼纜，將落海飛官救起，天氣寒冷、海象不佳，浪況低溫增加搜救難度，海空軍整合最先進的夜間搜救能量，搭配F-16V彈射座椅定位系統，爭取黃金救援時間，盼能盡速傳回飛官平安的消息。

