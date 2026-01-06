F-16夜航花蓮外海傳失事 卓揆盼儘速救援成功

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間7點43分執行夜航任務時傳出失事消息。對此，行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

李慧芝指出，卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。