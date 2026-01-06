快訊

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

鏡頭沒拍到…網紅「賓賓哥」直播途中揍人 錄音檔這對話成起訴關鍵

F-16夜航花蓮外海傳失事 卓揆盼儘速救援成功

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間7點43分執行夜航任務時傳出失事消息。對此，行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救。

空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

李慧芝指出，卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

國防部 海巡署 花蓮 F-16 戰機 卓榮泰 空軍

延伸閱讀

F-16夜航失事上尉飛官落海 卓榮泰下令立即搜救

總預算在新年度仍未付委 政院指史上首見：盼地方籲立委履行職務

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

憶馬放行他獄中投書 扁再發文稱卓榮泰讓他心寒

相關新聞

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

空軍司令部今表示，花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，今晚執行例行訓練時，辛柏毅上尉於豐濱外海約10海浬疑似跳傘...

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

空軍司令部證實，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19...

花蓮F-16戰機傳失事 飛行員跳傘搜救中

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，晚間7點43分執行夜航任務時傳出失事消息，飛行員跳傘。目前正在搜救中...

F-16外海失聯！服役28年持續改良 至今仍是國軍最強戰鬥機

F-16戰隼（Fighting Falcon）是美國空軍基於越戰教訓，由通用動力（現已併入洛克希德馬丁）開發的輕型戰鬥機...

花蓮F-16戰機失事 飛官跳傘待援…賴總統指示全力搜救

針對今日晚間空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）夜航訓練之跳傘意外一事，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第...

公文需逐段「標註」遭批天兵政策 國防部：公務群組訊息取消加註規定

國防部近期規定對內對外公文，均需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部晚間表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。