花蓮F-16夜航失事墜海 空軍救護隊直升機搜救飛官

空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，晚間執行夜航訓練任務失事墜海。空軍司令部證實，失事地點花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬海域，事件發生立即成立應變中心，全力展開搜救行動，爭取黃金救援時間。國軍搜救中心第一時間指派駐守台北松山基地、負責夜間搜救待命任務的海鷗直升機，緊急升空飛往失事海域執行搜救，空軍四聯隊救護隊證實，調派駐守松山基地S-70C-6搜救直升機前往失事海域，希望在夜間惡劣視線條件下，盡速掌握飛行官下落。

空軍嘉義基地第四聯隊救護隊晚間接獲國軍搜救中心及空軍司令部指令後，完成整備待命，準備出動救援直升機，前往花蓮外海協助搜救。夜航任務本就具高度風險，對飛行官的操作與環境判斷都是嚴峻考驗，因此一旦發生意外，救援速度往往是決定生死的關鍵。空軍救護隊演練夜間海上搜救，為了在第一時間把握時效，降低人員傷亡風險。

空軍嘉義基地救護隊投入搜救任務。2024年9月10日晚間8時5分，接獲國軍搜救中心指令，出動S-70C搜救直升機，前往新竹西南海域，搜尋失事的幻象戰機。當晚10時44分，成功將謝姓少校救起並送醫，展現空軍夜間搜救的專業與效率。