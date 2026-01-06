快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

花蓮F-16夜航失事墜海 空軍救護隊直升機搜救飛官

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，晚間7時43分執行夜航訓練任務失事墜海。空軍司令部證實，失事地點花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬海域，國軍搜救中心第一時間指派駐守台北松山基地負責夜間搜救待命任務的海鷗直升機，緊急升空飛往失事海域執行搜救，空軍四聯隊救護隊證實，調派駐守松山基地S-70C-6搜救直升機前往失事海域。圖／本報資料照片
空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，晚間7時43分執行夜航訓練任務失事墜海。空軍司令部證實，失事地點花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬海域，國軍搜救中心第一時間指派駐守台北松山基地負責夜間搜救待命任務的海鷗直升機，緊急升空飛往失事海域執行搜救，空軍四聯隊救護隊證實，調派駐守松山基地S-70C-6搜救直升機前往失事海域。圖／本報資料照片

空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，晚間執行夜航訓練任務失事墜海。空軍司令部證實，失事地點花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬海域，事件發生立即成立應變中心，全力展開搜救行動，爭取黃金救援時間。國軍搜救中心第一時間指派駐守台北松山基地、負責夜間搜救待命任務的海鷗直升機，緊急升空飛往失事海域執行搜救，空軍四聯隊救護隊證實，調派駐守松山基地S-70C-6搜救直升機前往失事海域，希望在夜間惡劣視線條件下，盡速掌握飛行官下落。

空軍嘉義基地第四聯隊救護隊晚間接獲國軍搜救中心及空軍司令部指令後，完成整備待命，準備出動救援直升機，前往花蓮外海協助搜救。夜航任務本就具高度風險，對飛行官的操作與環境判斷都是嚴峻考驗，因此一旦發生意外，救援速度往往是決定生死的關鍵。空軍救護隊演練夜間海上搜救，為了在第一時間把握時效，降低人員傷亡風險。

空軍嘉義基地救護隊投入搜救任務。2024年9月10日晚間8時5分，接獲國軍搜救中心指令，出動S-70C搜救直升機，前往新竹西南海域，搜尋失事的幻象戰機。當晚10時44分，成功將謝姓少校救起並送醫，展現空軍夜間搜救的專業與效率。

空軍 直升機 花蓮 國軍 F-16

延伸閱讀

花蓮F-16戰機失事 飛官跳傘待援…賴總統指示全力搜救

F-16戰機傳花蓮外海失事飛官跳傘 海巡署緊急調派艦艇趕往搜救

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

體感溫度剩6度！金門大橋傳男子落海 警消海巡寒冬中急搜救

相關新聞

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

空軍司令部證實，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19...

花蓮F-16戰機傳失事 飛行員跳傘搜救中

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，晚間7點43分執行夜航任務時傳出失事消息，飛行員跳傘。目前正在搜救中...

公文需逐段「標註」遭批天兵政策 國防部：公務群組訊息取消加註規定

國防部近期規定對內對外公文，均需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部晚間表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此...

國防部共軍圍台【無】密報告 絕口不提「正義使命-2025」

共軍在去年底對台發動「正義使命-2025」針對性軍演，國防部周三將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。軍方在報告中統計，...

花蓮F-16戰機失事 飛官跳傘待援…賴總統指示全力搜救

針對今日晚間空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）夜航訓練之跳傘意外一事，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第...

花蓮F-16夜航失事墜海 空軍救護隊直升機搜救飛官

空軍花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，晚間執行夜航訓練任務失事墜海。空軍司令部證實，失事地點花蓮縣豐濱鄉東方約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。