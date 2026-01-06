花蓮F-16戰機失事 飛官跳傘待援…賴總統指示全力搜救

針對今日晚間空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）夜航訓練之跳傘意外一事，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

空軍司令部證實，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋寶救行動。

賴總統隨後也在臉書表示，目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

​賴總統強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。「我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」