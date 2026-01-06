公文需逐段「標註」遭批天兵政策 國防部：公務群組訊息取消加註規定

國防部近期規定對內對外公文，均需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部晚間表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此已經刪除網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求。國防部並強調，相關新規定是參考美軍做法，國軍人員保密素養與認知，從國家機密保護法施行以來已經有相當提升和實務基礎。

國防部從元旦起根據「國軍機密資訊精準標示精進作法」新措施，規定對內對外公文，甚至對立法院公開書面報告均需逐段標註密等，若未列密也需標註「無」。但也為了核定是否為機密，引發基層和往來部會抱怨工作量暴增，遭批「根本是天兵政策」。

國防部晚間表示，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級已經依據國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，因此經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求，予以刪除。

國防部表示，相關精進作法是參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依「政府資訊公開法」相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，自從國家機密保護法施行以來，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，都已具備實質基礎。相關做法是參考美軍及友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，兼顧保護機密資訊以及適切維持國防透明度的要求。