快訊

神隱4年屢被爆失智！77歲葉啟田露面 認了「這部位」出問題

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

公文需逐段「標註」遭批天兵政策 國防部：公務群組訊息取消加註規定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部規定公文需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此已經刪除網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求。圖／本報資料照片
國防部規定公文需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此已經刪除網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求。圖／本報資料照片

國防部近期規定對內對外公文，均需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部晚間表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此已經刪除網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求。國防部並強調，相關新規定是參考美軍做法，國軍人員保密素養與認知，從國家機密保護法施行以來已經有相當提升和實務基礎。

國防部從元旦起根據「國軍機密資訊精準標示精進作法」新措施，規定對內對外公文，甚至對立法院公開書面報告均需逐段標註密等，若未列密也需標註「無」。但也為了核定是否為機密，引發基層和往來部會抱怨工作量暴增，遭批「根本是天兵政策」。

國防部晚間表示，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級已經依據國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，因此經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求，予以刪除。

國防部表示，相關精進作法是參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依「政府資訊公開法」相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，自從國家機密保護法施行以來，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，都已具備實質基礎。相關做法是參考美軍及友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，兼顧保護機密資訊以及適切維持國防透明度的要求。

國防部 機密 國軍 立法院 資安

延伸閱讀

2外媒知情！美軍襲委內瑞拉計畫早已外流 魯比歐謝媒體「未提前報導」

國防部共軍圍台【無】密報告 絕口不提「正義使命-2025」

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

國防部祭公文機密新規定 藍委批：賴清德不信任國軍

相關新聞

公文需逐段「標註」遭批天兵政策 國防部：公務群組訊息取消加註規定

國防部近期規定對內對外公文，均需逐段標註密等，引發基層抱怨。國防部晚間表示，考量公務網路群組已規定不得上傳機密資訊，因此...

國防部共軍圍台【無】密報告 絕口不提「正義使命-2025」

共軍在去年底對台發動「正義使命-2025」針對性軍演，國防部周三將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。軍方在報告中統計，...

國安局：中共對台軍演期間 對我政府網路發起逾400萬次襲擾

中共解放軍在跨年前夕發動對台軍演，國安局近期報告指出，除了軍演外，中共在演習期間運用多元手法遂行認知作戰，演習期間傳散1...

1.25兆國防特別預算第6度受阻 周五立法院會議程未定

立法院程序委員會6日中午開會討論9日院會議程，會中表決，2026總預算、1.25兆國防特別預算、院版財劃法繼續不列入院會...

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

國防部公文【無】之迷因作法正式應用到立法院了，國防部8日將向立法院外交及國防委員會提出國安專案報告，內容每段結尾都附上「...

影／藍白第6度封殺國防特別預算 柯建銘：好事多磨 周五院會處理

立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。