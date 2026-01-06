快訊

國安局：中共對台軍演期間 對我政府網路發起逾400萬次襲擾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共解放軍在跨年前夕發動對台軍演，國安局報告指出，中共在演習期間傳散19000多則爭議訊息；同時也對我政府機關網路發動超過400萬次襲擾。圖／國防部提供
中共解放軍在跨年前夕發動對台軍演，國安局近期報告指出，除了軍演外，中共在演習期間運用多元手法遂行認知作戰，演習期間傳散19000多則爭議訊息，異常帳號集中在「TikTok」、「臉書」、「Threads」、「X」等平台；同時也對我政府機關網路發動超過400萬次襲擾。

國安局在報告中指出，中共在演習期間運用多元手法遂行認知作戰，特別是運用官媒渲染、影片剪接、AI生成造假、盜用帳號、學者附和、網路水軍推宣等手法，擴大爭訊操作。根據國安情報團隊蒐報，從去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭議訊息計19000餘則，其中異常帳號計799組，集中在「TikTok」、「臉書」、「Threads」、「X」等平臺，炒作「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等論調。

國安局強調，相較過去軍演，此次尤置重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

國安局進一步指出，據統計，中共網軍鎖定我政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動，演習首日侵擾高達約208萬次，較前1日（約154 萬次）增加；演習第2日再增至約209萬次，其中以解放軍網軍「APT24」、「BlackTech」最為活躍，凸顯中共藉軍演對我網安侵駭的操作模式。

國安局並分析，中共當局發動此次對台軍演的動機，首先為反制國際民主友盟挺台，包括美國白宮公布國家安全戰略報告、宣布111億美元對台軍售、G7國家關切武力改變台海現狀及日相高市早苗的台灣有事發言。其次為轉移中共內部問題焦點，同時為渲染軍力未受肅貪影響。

國安局 中共 演習 TikTok Threads 解放軍 X 高市早苗

