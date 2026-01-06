國防部共軍圍台【無】密報告 絕口不提「正義使命-2025」

共軍在去年底對台發動「正義使命-2025」針對性軍演，國防部周三將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。軍方在報告中統計，共軍在演習高峰期出動120批各型共機，3天達到共機210架次、共艦及海警船25艘。軍方也證實，我防空飛彈部隊在共軍實彈射擊期間，針對來襲威脅及彈著點均全程監控及警戒。

國防部基於元旦上路的「機密資訊精準標示精進作法」新制，在公開報告一定段落末尾皆標註【無】，以示段落內容不涉機密。除了今日送交立院外交國防委員會的中共軍演報告外，周一針對「115年總預算尚未審查之影響」提交財政委員會的報告，已採用此一新制。

國防部在報告中僅稱共軍「對台針對性軍演」，均不提「正義使命-2025」名稱，不過在報告中詳述自12月29日至31日的3天演習期間，共軍戰機出海批次數，其中29日各型主、輔戰機及無人機78批130架次從事戰備警巡，其中53批90架逾越海峽中線；30日火箭實彈演習當日則有42批77架次戰備警巡，其中20批35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域活動。

國防部指出，31日除原本14艘共艦外，增加3艘共艦自西太平洋進入我東部應變區，共計17艘共艦、8艘海警船在我應變區內活動。迄當天傍晚18時東部戰區宣布軍演完成，共艦及海警船從18時10分起陸續駛離台海應變區。不過到元旦中午為止，仍有6艘共艦在台海周邊從事戰備警巡。

國防部統計，共軍在此次軍演共計派遣主、輔戰機及無人機210架次，共艦17艘、海警船8艘，除加大對我軍事威脅與恫嚇，併用法律戰、心理戰及認知作戰，意圖動搖我社會民心。