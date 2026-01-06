1.25兆國防特別預算第6度受阻 周五立法院會議程未定

立法院程序委員會6日中午開會討論9日院 會議 程，會中表決，2026 總預算 、1.25兆國防特別預算、院版財劃法繼續不列入院會議程處理，這也是國防特別預算第6度會遭封殺；最終仍未確定周五立法院會議程。

程序委員會中午開會，民進黨立院黨團總召柯建銘罕見現身，和在場綠委寒暄聊天，與民進黨立委莊瑞雄有說有笑，柯建銘也待完會議全程；羅智強見柯建銘到場，也直呼「稀客」。會後，面對媒體詢問，柯建銘受訪說，今天來程委會來共襄盛舉，好事多磨，繼續努力，周五院會處理。

民眾黨立委劉書彬提案，民眾黨團針對第11屆第4會期第17次會議，議事日程以議程草案提報院會處理；民進黨團提出115年度中央政府總預算案之復議案、中共軍演譴責案等。

白綠雙方對於提案都有異議，針對劉書彬提案、民進黨團提案，都是贊成9人，反對9人，會議主席翁曉玲贊成劉書彬提案，故通過劉書彬提案。意即周五議程，留待當天院會現場再處理。

國民黨立院黨團書記長羅智強認為，讓預算被擋6次的是賴清德總統，若賴總統願意明天來立法院報告，就會立刻安排國防預算付委。他也很遺憾，卓內閣不肯依法編列軍人加薪、警消退休金、公教退休金預算；若政院願意編列相關預算，就可審查總預算案。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，程委會議案還是沒有審定，要送院會處理，大概有幾個方向，可能要到立法院長韓國瑜協商後才能確定議程。她透露，日前民眾黨前主席柯文哲來民進黨團拜訪時，有邀請柯建銘來喬預算，但目前預算還是卡在程序委員會。

陳培瑜提到，所有行政單位提醒的新興年度計畫恐無法實行，周五還要再看看議程會怎麼走，她希望能搶先遞案的態度絕對會堅持。她擔憂，若國民黨跟民眾黨的案子被表決完，民進黨案子就無法被表決，所以她一定會搶先遞案。