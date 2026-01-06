國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

國防部公文【無】之迷因作法正式應用到立法院了，國防部8日將向立法院外交及國防委員會提出國安專案報告，內容每段結尾都附上「【無】」字樣，代表每段落都無涉機密，連慣例向立委問候語後都加個【無】。不少國會助理大惑不解，四出詢問「這是什麼怪標示」？還有網友將這些標示，以「長官好棒棒」為名，作成LINE貼圖販售，諷刺意味十足。

國防部日前證實實施這項「機密資訊精準標示精進作法」，所有對外對內公文公報，須藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護，每段落後都要標示密等，包括無機密的【無】、機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】。國防部同時表示，爾後立委基於問政需要，要求國防部提供的資料，也將依這項作法辦理。傳稱，這項作法來自國防部長顧立雄辦公室專業法律見解。

由於機密與否核定過程相當繁複，標示也費工，近月已引起軍方內部基層文書反彈，四出上網抱怨。有人在臉書「靠北長官」上教授電子檔標示密等「小撇步」，以「Carl+H」開啟代功能接著第一欄輸入。第二欄輸入：【無】，接著按全部取代，就會自動在句號後自動加上【無】，就不用浪費時間一個一個改，之後再檢查內文，因為有些段落的文內也是會打句點的。

而為反應國軍內部這項【無】之「文書地獄」，還有網友以「長官好棒棒」為名，將相關【無】等密等標示作成LINE貼圖販售，除了「機密資訊精準標示精進作法」四項基本款外，還加上【廢】、【煩】、【蛤】、【亂】、【喔】等語。諷刺意味十足。

國防部本月8日應邀到立法院以「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告，內容已適用這項「機密資訊精準標示精進作法」，每個段落後都標有一個【無】字標示。引起部分國會助理好奇，經向國會組詢問，始知上情。同場國安局也提出相同題目專報，但並未應用國防部這項規定。