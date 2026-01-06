影／藍白第6度封殺國防特別預算 柯建銘：好事多磨 周五院會處理

面對共軍遠火旅精準火箭或飛彈升空，反應只有幾分鐘，盟國情資交流就顯得關鍵。 陸軍向美國採購海馬士，加上雷霆2000組合而成的火力牆，但缺乏動態目標獲得手段。海馬士或雷霆2000都沒有雷達，是透過接受命令與敵所在動態情資座標，發起攻擊。若沒有美軍提供即時的對方衛星偵照情資，戰時如何在共軍遠火旅火箭覆蓋台灣本土前，發動反制，始終為外界質疑。

2026-01-06 07:30