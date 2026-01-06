快訊

影／藍白第6度封殺國防特別預算 柯建銘：好事多磨 周五院會處理

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（左）到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（左）到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。記者余承翰／攝影

立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。柯建銘會後對決表決結果表示，「好事多磨，繼續努力，周五院會處理」。

國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，只要賴清德總統實現競選諾言，就1.25兆元的軍購案赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人。民進黨立委沈伯洋則反批，賴總統是否赴立法院進行國情報告，與國防預算是否審查，屬於不同層次的議題，國民黨刻意混為一談，並說，過去地方政府相關案件，從未出現因首長未到場報告，就阻擋程序進行的情況。

立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（前中）到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（前中）到場坐鎮，但藍白立委仍在人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案，第6度遭到藍白黨團封殺。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，民進黨立委沈伯洋表示，賴總統是否赴立法院進行國情報告，與國防預算是否審查，屬於不同層次的議題，國民黨刻意混為一談。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，民進黨立委沈伯洋表示，賴總統是否赴立法院進行國情報告，與國防預算是否審查，屬於不同層次的議題，國民黨刻意混為一談。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（右）到場坐鎮，國民黨立法院黨團書記長羅智強（左）與他握手致意。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，雖然民進黨立院黨團總召柯建銘（右）到場坐鎮，國民黨立法院黨團書記長羅智強（左）與他握手致意。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，國民黨立法院黨團書記長羅智強（中）指出，只要賴清德總統實現競選諾言，就1.25兆元的軍購案赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人。記者余承翰／攝影
立法院程序委員會今天元旦後首度開會，國民黨立法院黨團書記長羅智強（中）指出，只要賴清德總統實現競選諾言，就1.25兆元的軍購案赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人。記者余承翰／攝影

立法院 國防預算 柯建銘

