國防部祭公文機密新規定 藍委批：賴清德不信任國軍

為防止國軍基層士官兵遭共諜滲透，國防部元旦啟用新版「機密資訊精準標示精進作法」，但所有公文都要加密，被基層官兵抱怨是天兵政策。國民黨立委黃健豪今天表示，重點應該是人員與資訊管制，而不是製造無效的文書作業；國民黨立委徐巧芯則批評，賴清德總統不信任國軍，刁難一大堆。

國防部最近祭出新規定，通令元旦起，國防部對內、外所有來往公文，都需註明機密等級，而且落實每一段落，一份公文中可能不同段落會註記不同機密等級，而且只要其中有一行字被認定涉「密」，整份公文就以機密認定。

黃健豪指出，保密防諜很重要，但在文字上加註這些密字，有心人照樣可以拍照讓公文外流，重點應該還是在機密計畫的人員管制，以及國防機密經手人員的資訊管制，建議軍方參考台積電或美軍的資訊管制機制，而不是製造無效的文書作業給無涉機密的基層弟兄。

徐巧芯說，先前中共軍演在進行的過程中，就已經在實施，賴總統不信任國軍，軍人待遇條例不執行、處罰或是刁難卻一大堆，是最糟糕的領導方式。

國民黨立委馬文君表示，所謂「精準標示機密」的作法，表面上以國家安全為名，實際上卻透過高度針對性的行政設計，反向擴張機密適用範圍，削弱資訊透明與立法院監督功能。不但背離母法「限縮機密、擴大公開」的原始立法精神，更已經出現行政規則實質違反法律命令的嚴重問題，這不是技術問題，而是法治與權力邊界的問題。

民眾黨立委林憶君指出，此作法不是反而在告訴敵人，每一段訊息的情報價值嗎？他提醒國防部，反而應該是提供給國軍更安全、方便、快速的通訊軟體替代溝通管道，但這些做法，國防部到現在卻完全付之闕如。

林憶君認為，看來國防部至今卻仍未能對國軍的保密防諜工作真正檢討，並積極建置相關保密設施和機制；到現在看來，還是仍然停留在傳統官僚文化的管理，未能落實真正的保密文化，實在令人難以理解！