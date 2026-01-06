8共機7共艦持續出海擾台 連6天偵獲中共空飄氣球

國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，並再發現2顆空飄氣球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中共解放軍東部戰區在去年12月29日至31日在台海周邊展開「正義使命-2025」軍演，此後持續有6艘以上共艦及公務船在台海周圍活動。同時從12月31日以來，軍方連續6天偵獲有中共空飄汽球出現在台灣周邊上空。

據國防部統計，從昨（5）日清晨到今（6）日清晨6時為止，共計偵獲共機8架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有2架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時35分到晚間7時40分止，發現中共戰鬥機6架次在台海中線沿線活動；西南空域方面，發現1架共軍戰鬥機從中午12時40分至下午1時，在我西南空域邊緣活動。

同時，從昨日上午8時25分至10時05分，在蘭嶼東面、我防空識別區東南邊緣發現有中共疑似艦載直升機1架起飛活動。

另外，軍方也偵獲2顆中共空飄氣球。其中一顆於昨晚7時55分在基隆西北65浬發現，高度22000呎，於晚間9時55分消失；另一顆於昨晚8時40分在屏東西北130浬偵獲，高度同樣為22000呎，於晚間9時消失。